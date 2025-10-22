影／高雄公車闖紅燈嚇死人 受驚騎士買蔥肉餅壓驚…跟攤販一起受罰

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1輛公車昨天在三民區竟長鳴喇叭闖紅燈，嚇得綠燈起步的機車騎士大叫「嚇死人了」、「闖紅燈」，停靠路邊買蔥肉餅「壓驚」。警方檢閱路口監護系統，不僅將對公車開罰，蔥肉餅攤販也遭池魚之殃，同樣要受罰。

昨天下午3時50分許，這輛53路公車行經高雄市三民區皓東路與高速公路旁便道路口，長鳴喇叭闖紅燈。路人對公車司機大罵「闖紅燈」，同時也嚇得行駛高速公路便道的機車騎士趕緊閃避公車。

女騎士當時驚魂未定，停靠路邊向攤販買蔥肉餅，擺攤婦人還直問她「有沒有被嚇到？」她邊說「嚇死人了」，便向婦人買蔥肉餅「壓驚」，後來將行車記錄器影像貼網，直稱「怎麼公車司機闖紅燈，還可以這麼理直氣壯的按喇叭，嚇到我魂都飛哪去了」。

高雄市警三民二分局調閱路口監錄系統影像，確認公車違規闖紅燈，將依道路交通管理處罰條例對公車開罰，可處1800元至5400元罰鍰。

不過警方也察覺，機車騎士在路口設有禁止臨時停車標線處臨時停車，表示也將依道路交通管理處罰條例開罰，處新臺幣300元至600元罰鍰；攤販未經許可在道路擺設攤位，依同條例，責令撤攤消除障礙，並處罰1200元至2400元罰鍰。

高雄公車闖紅燈，女騎士嚇得停路邊向攤販買東西壓驚，結果與攤販都受池魚之殃要受罰。記者林保光／翻攝
闖紅燈 開罰

