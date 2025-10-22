7旬婦過馬路遭撞送醫不治 警調查事發原因

台東市今上午發生76歲婦女過馬路遭休旅車撞飛，送醫不治，事發處沒有監視器畫面，警方進一步調查事發原因。警方統計台東今年至9月發生77件路人遭車撞事件，其中2人死亡。

台東市知本路一段（省道台11線）今天上午8時許，76歲陳姓婦女準備從分隔島缺口橫越馬路時，遭一輛休旅車撞飛逾20公尺處摔落，當場失去生命跡象。台東縣消防局獲報後出動高救隊前往搶救，送醫後仍不治。

附近民眾表示，聽到煞車和撞擊聲音時，就看到婦女被撞飛躺在馬路上，沒有動靜，於是趕緊通報消防局。民眾表示，陳姓婦女和附近民眾經常會從這個分隔島缺口過馬路，附近都沒有斑馬線和警示燈，又是直線路段，很危險，幾年前也發生過路人被撞。

肇事的謝姓休旅車駕駛告訴媒體，當時他的車速是有快一點，當看到婦女跑步要過馬路時，就來不及了。他當時要趕到醫院掛號看病。

台東縣警察局表示，附近沒有監視器，因此要尋找是否有路過車輛的行車紀錄器是否拍下畫面，進一步調查車禍原因。

台東縣警察局交通隊表示，今年1至9月台東縣己經有77件路人遭撞意外，其中2人死亡，提醒民眾和駕駛人注意馬路安全，至於這起車禍真正原因，正由台東警方調查中。