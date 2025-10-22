快訊

警員冒雨騎乘機車，將老婦與機車平安送回家裡。圖：讀者提供

桃園市昨（21）日中午，一名住在龍潭區的82歲徐姓老婦身穿雨衣、冒著大雨走進龍潭警分局聖亭派出所，神情焦急地向員警求助，表示自己弄丟了丈夫遺留給她的一輛紅色機車，因為深具意義，希望警方能協助尋找。警方獲報後立即展開協尋，經歷3小時的努力，終於在龍潭市區大街小巷內，尋獲該車，讓老婦喜極而泣，連聲向警方道謝。

S 7118901 0
警員擔心老婦獨自返家會發生意外，便主動請老婦坐上巡邏車。圖：讀者提供

警方說明，警員劉憬霖、王瑋綸於昨日中午執行備勤勤務，外頭雨勢滂沱，而身穿雨衣的徐姓老婦走進派出所報案時全身濕透，神情焦急又緊張，劉憬霖首先安撫老婦情緒，再耐心詢問相關案情，發現老婦疑似記憶力退化，無法清楚說出機車停放地點與細節，只記得幾天前曾騎著紅色機車前往市區，並表示那是丈夫在世時，所遺留的機車，對她而言意義重大。警方隨即展開協尋，調閱出車型、車號，駕駛巡邏車載著老婦一同前往龍潭市區搜尋，並沿路引導老婦回想停放地點，冒著大雨在街區與巷弄間來回搜尋，終於在市區一處小巷內發現那輛紅色機車。老婦見到這丈夫過世後，所遺留下來的機車，當場激動落淚，雙手緊握員警，不斷的鞠躬道謝。

劉憬霖考量當時風雨未歇，擔心老婦獨自返家會發生意外，便主動請老婦坐上巡邏車，自己冒雨騎乘機車，將老婦與機車平安送回家裡，展現出專業與貼心的服務精神。

龍潭分局長施宇峰表示，此次同仁積極主動協助民眾，充分展現警方為民服務的熱忱與同理心，值得肯定與讚許。也提醒民眾外出時務必留意隨身物品安全，若遇有困難或遺失情形，可立即就近向警方求助，警方將持續秉持熱心服務的精神，全力協助民眾排解困難。

本文章來自《桃園電子報》。原文：遺失亡夫機車焦急求助 龍潭警冒雨3小時尋回婦感動落淚

