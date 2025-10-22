影／高雄暗夜斷木橫倒道路 機車騎士閃避不及撞翻車
19歲徐姓男子騎機車行經高雄市左營區翠華路，暗夜中路上竟有樹木斷枝橫在路上，他發現時已經來不及煞車，摔得人仰馬翻，手腳擦挫傷。警方查出是路樹折斷的枝幹，通知工務局處理，待徐男提出國賠。
昨天晚間11點左右，徐姓男子沿高雄市左營區翠華路北往南行駛，經過果貿社區旁，不料在車道上突然出現1根樹木枝幹，他閃避不及直接撞上，導致人車倒地。
警方獲報後趕抵車禍現場疏導交通，避免其他車輛再撞上，造成二次車禍；發現徐男手腳受傷，機車倒在斷枝旁，對徐男酒測，沒有酒精反應。
警方了解，昨天高雄並未颳強風，卻出現斷枝橫倒道路上，徐男也相當錯愕。經查，確實是路旁的路樹枝幹折斷釀禍，將樹木移置路旁，並通報1999市民專線轉請工務單位派員清除。警方表示已依程序完成測繪與蒐證，後續將由交通大隊分析肇因。
