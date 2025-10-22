聽新聞
強風達「警戒」橙色燈號！國1彰化段安全標語一半垂落車道 駕駛人嚇壞
東北風明顯偏強，根據警廣即時路況，上午8時47分，有多人通報國道1號雙向201.5K近彰化交流道，車道上方陸橋綁的安全標語，有一半被吹掉、垂落在南下車道。
中央氣象署發布陸上強風特報，今天清晨至明天晚上，蘭嶼、綠島、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。
橙色燈號：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣。
氣象署表示，橙色燈號為警戒，應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛（飛）及國道與高架道路降速封閉訊息。
黃色燈號為注意，在戶外小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。
