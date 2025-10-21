保時捷路口禮讓左轉砂石車…後面機車剎不住撞釀1傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市胡姓男子今天下午駕駛租賃的保時捷轎車，行經北屯區一處路口時，為禮讓左轉的砂石車，在路口暫停，未料後方同向黃姓機車騎士剎不住撞上保時捷右後車尾，黃倒地全身擦挫傷，二人都無酒駕，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇事原因待釐清。

第五警分局21日下午4時35分接獲報案，環中東路、軍福十三路口發生一起交通事故，經查是黃男（43歲）騎機車沿環中東路南向直行，行經軍福十三路口時，不慎與駕駛租賃保時捷轎車的胡男（42歲）發生碰撞，造成黃男多處擦挫傷，由救護車送往慈濟醫院治療。

經酒測2名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

警方提醒，用路人行車時應依規定保持前後車距，如未保持適當車距而發生交通事故，依道路交通管理處罰條例規定，將處駕駛人600元以上、1200元以下罰鍰。

台中市黃姓男子今天下午騎機車行經北屯區時，與一輛保時捷轎車碰撞。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子今天下午騎機車行經北屯區時，與一輛保時捷轎車碰撞。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子今天下午騎機車行經北屯區時，與一輛保時捷轎車碰撞。記者陳宏睿／翻攝
台中市黃姓男子今天下午騎機車行經北屯區時，與一輛保時捷轎車碰撞。記者陳宏睿／翻攝

交通事故 保時捷 酒駕

延伸閱讀

保時捷男突開車門險擊落機車騎士 竟尾隨持棒砸頭遭送辦

砂石車失控撞快速道路隔音牆翻覆 砂石布滿車道後方大塞車

高雄保時捷5門休旅路口迴轉 遭貨車追撞

Macan成銷售主力！保時捷電動車佔比續增 穩步應對市場挑戰

相關新聞

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

台中市太平區祥順路1家印刷公司一名員工晚間從公司1樓搭電梯到3樓時，疑因電梯故障，電梯門未關，跌落電梯井內，消防人員據報...

蘭嶼驚悚工安意外！工人疑遭強風吹落 鋼筋刺穿身軀

台東縣蘭嶼椰油國小附近一處工地，今天下午4時45分發生一起工安意外，1名年約40歲男性工人作業時，疑遭強勁風勢吹摔落，遭...

高雄大樹廢土山清除費近2億 由涉案人復原

高雄大樹區統嶺段山坡地爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某派出所前警友會站長黃文宏涉出資操盤，估計...

減重手術涉過度醫療 宋天洲遭停業4個月

高雄義大大昌醫院副院長宋天洲為31歲女子執行腹腔鏡胃袖狀切除術後，家屬指控出現嚴重併發症，患者營養不良引發腦病變，體重只...

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

士林地方法院、士林地檢署旁停車場今晚7時許傳出火警，消防局派出5車14人前往撲救，火勢旋即撲滅，據悉現場是雜物起火，燃燒...

復業不到1個月…台中新光三越傳玻璃破損 現場拉起封鎖線

新光三越百貨台中店今年2月遭遇氣爆，停業超過半年，9月27日復業，還不到1個月，今天傳出強風導致玻璃破損。市府表示，接獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。