保時捷路口禮讓左轉砂石車…後面機車剎不住撞釀1傷

台中市胡姓男子今天下午駕駛租賃的保時捷轎車，行經北屯區一處路口時，為禮讓左轉的砂石車，在路口暫停，未料後方同向黃姓機車騎士剎不住撞上保時捷右後車尾，黃倒地全身擦挫傷，二人都無酒駕，初判是未保持安全距離釀禍，詳細肇事原因待釐清。

第五警分局21日下午4時35分接獲報案，環中東路、軍福十三路口發生一起交通事故，經查是黃男（43歲）騎機車沿環中東路南向直行，行經軍福十三路口時，不慎與駕駛租賃保時捷轎車的胡男（42歲）發生碰撞，造成黃男多處擦挫傷，由救護車送往慈濟醫院治療。

經酒測2名駕駛均無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。