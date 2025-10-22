高雄大樹廢土山清除費近2億 由涉案人復原

橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。圖／讀者提供 高雄大樹區統嶺段山坡地爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某派出所前警友會站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，兩人聲押獲准後，橋檢近期再傳拘土資場業者、司機等15人，複訊後以10萬元至200萬元交保。該地預估清除費近2億元，將由涉案人負責清除。

橋檢調查，陳正達為高雄地檢署前檢察官，曾涉貪被判刑7年半，入監服刑多年後假釋，他與黃文宏均為該批廢土集團的幕後操盤手。

陳等人相中的大樹區統嶺段山坡地，多年前也曾被傾倒廢棄物。陳等人先以鐵圍籬圈地，再與土資場、廢土產源合作，提供該地傾倒廢土，橋檢偵辦時，該塊土地已堆置逾1萬4000立方公尺營建剩餘廢棄物。

檢方9月先聲押陳、黃兩人獲准，再根據廢土來源，鎖定高雄5間合法剩餘土石方處理場（土資場）涉案。

營造剩餘土石方依規定須申報流向，這5間土資場業者除收受廢土濫倒外，另涉嫌以每張5000元價碼出售土方聯單，待載運廢土的司機進場「繞場」後，再讓他們持偽造的流向證明聯單離場，隨即轉向陳正達的廢土場或美濃盜採土石坑洞傾倒。

橋檢近期再發動多波搜索，傳喚謝姓、林姓土資場業者、司機等15人到案，並查扣砂石車8輛，依廢棄物清理法、偽造文書等罪偵辦，經檢方複訊後，15人無羈押必要，以10萬元至200萬元不等金額交保候傳。