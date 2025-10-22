聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹廢土山清除費近2億 由涉案人復原

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。圖／讀者提供
橋頭地檢署偵辦高雄廢土山，再追出5家土資場涉案，業者涉嫌造假聯單供廢土車「繞場」，橋檢再抓15人並扣8輛砂石車。圖／讀者提供
高雄大樹區統嶺段山坡地爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某派出所前警友會站長黃文宏涉出資操盤，估計獲利高達上千萬元，兩人聲押獲准後，橋檢近期再傳拘土資場業者、司機等15人，複訊後以10萬元至200萬元交保。該地預估清除費近2億元，將由涉案人負責清除。

橋檢調查，陳正達為高雄地檢署前檢察官，曾涉貪被判刑7年半，入監服刑多年後假釋，他與黃文宏均為該批廢土集團的幕後操盤手。

陳等人相中的大樹區統嶺段山坡地，多年前也曾被傾倒廢棄物。陳等人先以鐵圍籬圈地，再與土資場、廢土產源合作，提供該地傾倒廢土，橋檢偵辦時，該塊土地已堆置逾1萬4000立方公尺營建剩餘廢棄物。

檢方9月先聲押陳、黃兩人獲准，再根據廢土來源，鎖定高雄5間合法剩餘土石方處理場（土資場）涉案。

營造剩餘土石方依規定須申報流向，這5間土資場業者除收受廢土濫倒外，另涉嫌以每張5000元價碼出售土方聯單，待載運廢土的司機進場「繞場」後，再讓他們持偽造的流向證明聯單離場，隨即轉向陳正達的廢土場或美濃盜採土石坑洞傾倒。

橋檢近期再發動多波搜索，傳喚謝姓、林姓土資場業者、司機等15人到案，並查扣砂石車8輛，依廢棄物清理法、偽造文書等罪偵辦，經檢方複訊後，15人無羈押必要，以10萬元至200萬元不等金額交保候傳。

廢棄物 偽造文書 假釋 濫墾 盜採 美濃 砂石

延伸閱讀

高雄統嶺山區濫倒1.4萬立方廢土 暴利手法曝光..復原估要近2億元

高雄廢土山再追出土資場涉案 造假聯單供「繞場」橋檢再抓15人

影／公辦說明會臨時取消 岡山居民抗議怒喊「土資場滾出去」

【重磅快評】高雄BLACKPINK旋風 粉紅泡泡的美麗與哀愁

相關新聞

PU皮廠塗料假環保 追繳7千萬空汙費

彰化縣一間位於彰濱工業區的PU合成皮工廠，號稱使用「水性環保樹脂塗料」，實際卻偷用高VOC（揮發性有機物）塗料，並虛報原...

高雄大樹廢土山清除費近2億 由涉案人復原

高雄大樹區統嶺段山坡地爆出濫墾、傾倒廢土，檢警向上查出前檢察官陳正達與仁武分局某派出所前警友會站長黃文宏涉出資操盤，估計...

電梯故障門沒關…台中4旬男往後跌3樓墜電梯井 多處骨折慘死

台中市太平區祥順路1家印刷公司一名員工晚間從公司1樓搭電梯到3樓時，疑因電梯故障，電梯門未關，跌落電梯井內，消防人員據報...

士林地院旁起火！消防急派員撲救 起火原因待查

士林地方法院、士林地檢署旁停車場今晚7時許傳出火警，消防局派出5車14人前往撲救，火勢旋即撲滅，據悉現場是雜物起火，燃燒...

復業不到1個月…台中新光三越傳玻璃破損 現場拉起封鎖線

新光三越百貨台中店今年2月遭遇氣爆，停業超過半年，9月27日復業，還不到1個月，今天傳出強風導致玻璃破損。市府表示，接獲...

保時捷男突開車門險擊落機車騎士 竟尾隨持棒砸頭遭送辦

新北市新店區日前發生一起行車糾紛。35歲周姓騎士17日騎車行經新店安康路時，與駕駛保時捷的38歲李男發生行車糾紛。不料李...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。