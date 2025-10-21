復業不到1個月…台中新光三越傳玻璃破損 現場拉起封鎖線

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

新光三越百貨台中店今年2月遭遇氣爆，停業超過半年，9月27日復業，還不到1個月，今天傳出強風導致玻璃破損。市府表示，接獲通報後第一時間到現場勘查，破損部分是8樓燈箱玻璃，已經在受影響區域張貼警告、拉封鎖線，會列管並持續追蹤，請新光盡速改善。

都市發展局表示，今天下午新光三越百貨8樓的燈箱玻璃可能因瞬間風力過大，發生部分破損，都發局接獲通報後第一時間派員到場，與新官三越百貨管理人員到8樓、1樓與4樓露台等處勘查，在可能受到影響的區域張貼警告和拉封鎖線。

都發局指出，根據新光三越說法，破損物是燈箱玻璃，新光會從建物內部清理，今天已經清理完成，也聯絡廠商確認備品，待備品到貨後更換。

都發局表示，除了張貼警告、拉封鎖線，市府已依規定列管，後續會依照外牆或附掛物掉落的法定程序，追蹤修復進度，也請新光善盡管制區域的公安維護，確保民眾安全。

台中市都市發展局表示，已在可能受影響的區域張貼警告標示，並拉起封鎖線。圖／台中市都市發展局提供
都發局指出，已依規定列管新光三越台中店玻璃破損一案，會持續追蹤，請新光儘速改善。圖／台中市都市發展局提供
新光三越台中店8樓的燈箱玻璃今天下午疑似因風力過強，部分破損。圖／台中市都市發展局提供
