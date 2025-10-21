保時捷男突開車門險擊落機車騎士 竟尾隨持棒砸頭遭送辦

新北市新店區日前發生一起行車糾紛。35歲周姓騎士17日騎車行經新店安康路時，與駕駛保時捷的38歲李男發生行車糾紛。不料李男竟持球棒攻擊導致周男頭部受傷，李男犯案後離去。警方獲報通知李男到案，詢後依殺人未遂、傷害及毀損罪嫌函送。

新店警方17日上午11時許接獲報案，新店區安康路二段發生糾紛。警員獲報到場時經開車的駕駛已經離開現場。騎士周男向警方表示，他騎車行經該處時停在路邊的1輛黑色保時捷突然開門，差點撞到他的機車，他後來停在前方路邊準備上班，駕駛保時捷的男子追上來與他發生口角，隨後竟從後車廂拿出鋁棒朝他頭手攻擊。