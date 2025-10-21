快訊

「鄭捷我會超越你！」嘉義莽男突發文將衝火車站 警火速逮人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方今天上午獲報，有人於社群臉書發文吸毒後要在火車站車廂暴力犯罪、揚言「鄭捷我會超越你！」，貼文一出引發網友恐慌並截圖檢舉。警方獲報後立即展開追查，循線鎖定何姓男子涉有重嫌，迅速前往住處將人帶回偵辦，訊後依恐嚇公眾罪移請嘉義地檢署偵辦。

市警局二分局表示，今天上午獲報有名男子在社群臉書貼文，預告將於吸毒後在火車站車廂內進行暴力犯罪，恐嚇言論危害公共安全。警方隨即於網路搜尋調查，發現何姓男子涉有重嫌，迅速前往其住居所帶案偵辦，即時防止危害，偵訊問後依刑法第151條恐嚇公眾罪送辦。

據悉年約26歲何男經常在個人臉書貼文，發表一些與毒品相關言論，沒想到突然發出這篇「10/22我會！！大量吸毒！！去火車站~車廂內~隨即殺人！」、「鄭捷我會超越你！」，遭網友截圖檢舉。

警方找到何男時，他情緒平靜，也同意警方搜索，但沒有發現違禁品，他表示，只是一時情緒的發洩。檢警方仍將持續調查了解。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

男子在社群媒體貼文，預告在車廂暴力犯罪，引發網友恐慌截圖檢舉。圖／翻攝臉書
男子在社群媒體貼文，預告在車廂暴力犯罪，警方循線帶回訊問。記者李宗祐／翻攝
男子在社群媒體貼文，預告在車廂暴力犯罪，引發網友恐慌截圖檢舉，警方循線帶回偵訊後送辦。記者李宗祐／翻攝
