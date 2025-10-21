快訊

颱風環流+季風大雨…老翁獨攀宜蘭叢雲山失聯3天 消防冒雨上山救人

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

新北市三峽的楊姓老翁本月19日搭乘火車到宜蘭，獨自攀登叢雲山後卻失聯，家屬遲遲連繫不上人，報案請求協尋。縣消防局今天會同林保署人員冒雨上山搜尋，沿著老翁入山的梗枋古道登山口，尋線找人。

據了解，年約75歲楊姓老翁的體能還很不錯，經常攀爬山林，這次到宜蘭在頭城鎮龜山火車站下車，一個人從梗枋古道進入攀登叢雲山。從19日至今，宜蘭及新北因受到風神颱風外圍環流及季風影響，山區降下超大豪雨，氣溫也下降，楊男至今未歸，家屬連絡不上，緊急透過110報案，轉由縣消防局展開搜尋。

消防局今天會同林保署組成搜救小隊6人冒雨入山找人，但因天雨路滑，搜救行動格外辛苦。老翁入山的梗枋古道是淡蘭古道的支線，淡蘭古道算是近年來相當熱門的登山步道，至於梗枋古道部分路段屬於原始林相，雨天會增加登山困難度，搜救人員正沿線搜尋，希望能夠找到這位失聯者。

風神颱風來襲掀起外圍環流，連日大雨，新北市一名75歲老翁獨攀宜蘭叢雲山，卻已失聯3天，家人急報案請求協尋。示意圖／AI生成
風神颱風來襲掀起外圍環流，連日大雨，新北市一名75歲老翁獨攀宜蘭叢雲山，卻已失聯3天，家人急報案請求協尋。示意圖／AI生成

宜蘭 失聯 颱風 豪雨

