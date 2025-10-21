快訊

坤達涉閃兵自溫哥華搭機...抵台時間曝光 檢警赴機場待落地即拘提

閃兵50萬交保 陳柏霖脫口罩道歉：謝謝檢警讓我面對年少荒謬的選擇

女模帶愛犬散步…慘遭未繫繩比特犬咬傷 闖禍飼主遭罰8萬6000元

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市鳳岡地區10月19日發生疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬事件，動物保護防疫所今天說明，經案發隔日至飼主家中查核犬隻實際飼養情形，發現犬隻未植入晶片、未完成寵物登記及絕育，且犬隻照片經農業部辨識系統確認為「比特犬」，全案依違反「動物保護法」等相關規定，對飼主併處8萬6000元罰鍰，並終身列管該比特犬。

新竹縣動物保護防疫所於前天接獲一起疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬案件，經查，肇事犬隻自家中脫逃後，在外遊蕩，並咬傷另一飼主牽繫散步中的寵物犬。

動保所立即於昨天至該飼主家中查核肇事犬隻實際飼養情形，經查該犬隻未植入晶片、未完成寵物登記及絕育，且犬隻照片上傳經「農業部禁止飼養或輸入比特犬外觀辨識系統」確認為「比特犬」。

對此，飼主坦承不知該犬為比特犬，自2013年起拾獲飼養迄今已為12歲老齡犬，日前因地震搖晃使門框鬆動、無法緊閉，造成犬隻逃脫單獨遊蕩在外，實有疏漏，發現當下即進行鐵門修繕防止犬隻再次逃逸，且配合動保檢查員完成晶片施打及寵物登記等相關行政作業。

動保所指出，比特犬為農業部公告指定禁止飼養犬隻，飼養者應於2023年2月底前向動保所完成登記備查，又依動保法規定其出入公共場所，應配戴透氣散熱防護口罩，並由成年人伴同、以不超過1.5公尺的繩或鍊牽引，以避免危害公共安全，違者將依動保法處以高額罰鍰。

全案以違反「動物保護法」飼養比特犬未登記報備、比特犬無防護獨自出入公共場所或公眾得出入之場所、疏縱犬隻使其他動物遭受傷害，分別開罰5萬3千元、3萬元、3千元，併處行政罰鍰8萬6000元。

動保所也將加強轄內比特犬管理，目前新竹縣列管比特犬共有71隻，圖為比特犬照。圖／縣府提供
動保所也將加強轄內比特犬管理，目前新竹縣列管比特犬共有71隻，圖為比特犬照。圖／縣府提供
模特兒「栗子」日前牽著自家阿拉斯加犬，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成愛犬10公分撕裂傷。圖／取自於臉書
模特兒「栗子」日前牽著自家阿拉斯加犬，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成愛犬10公分撕裂傷。圖／取自於臉書

比特犬 寵物 動物 新竹

延伸閱讀

繁殖場逾9成犬隻聲帶被整形 苗栗縣長鍾東錦批可惡殘忍研議撤照

大叔遭2比特犬咬斃！養6年突發狂 鄰居開山刀被弄斷嘆：救不了他

遭自家比特犬襲擊！6月大男嬰頭骨碎裂喪命 父母縱犬釀禍下場曝光

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

相關新聞

復業才1個月…台中新光三越玻璃疑遭強風吹破 業者回應了

台中新光三越復業未滿一個月，先前發生搭電梯磁磚破裂，今日又疑似因強陣風，導致百貨外牆玻璃破裂。新光三越表示，目前正在了解...

「鄭捷我會超越你！」嘉義莽男突發文將衝火車站 警火速逮人

嘉義市警方今天上午獲報，有人於社群臉書發文吸毒後要在火車站車廂暴力犯罪、揚言「鄭捷我會超越你！」，貼文一出引發網友恐慌並...

颱風環流+季風大雨…老翁獨攀宜蘭叢雲山失聯3天 消防冒雨上山救人

新北市三峽的楊姓老翁本月19日搭乘火車到宜蘭，獨自攀登叢雲山後卻失聯，家屬遲遲連繫不上人，報案請求協尋。縣消防局今天會同...

女模帶愛犬散步…慘遭未繫繩比特犬咬傷 闖禍飼主遭罰8萬6000元

新竹縣竹北市鳳岡地區10月19日發生疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬事件，動物保護防疫所今天說明，經案發隔日至飼主家中查...

台中市海線吹起強勁東北季風 50歲老婦不敵瞬間強側風倒地

颱風沒來，台中市海線先吹起強勁東北季風，一名50歲老婦騎機車行經台灣大道梧棲童綜合醫院前，不慎被突如其來的瞬間側風吹倒在...

疑風神颱風外圍環流強風影響 北市摩斯漢堡招牌掉落砸3機車

台北市文山區興隆路3段一間速食餐廳摩斯漢堡，昨晚約10時許招牌掉落，文山第二警分局興隆派出所員警獲報前往處理，發現招牌砸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。