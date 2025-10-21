媽媽不給玩傳說對決…台中少女逃家8天斷訊 警當網路戰友尋獲

台中市一名國中少女在上月底時，因氣母親不讓她玩手機遊戲「傳說對決」，氣得離家出走，少女向母親佯稱，會在北部待幾天後返家，但已離家8天卻渺無音訊，少女母親急得找上少年隊協助，少年隊警員也有玩該遊戲，透過在網路內當少女戰友方式，得知少女在台中烏日、北區一帶出沒，順利在少女通報協尋當天，即在北區找到少女，助母女團圓。

台中市少年警察隊在上月底接獲一名單親媽媽求助，媽媽向警表示，8天前因讀國中的13歲女兒沉迷手機網路遊戲「傳說對決」，與女兒發生口角後，女兒即離家出走，事後傳訊佯稱，會住北部幾天後就回家，之後即渺無音訊，因已事隔8天，所以急得找上少年隊求助。

警方得知後，因少年隊內有名警員也有遊玩「傳說對決」，因此利用在遊戲內，與少女交為戰友的方式，得知少女在台中北區、台中高鐵站一帶遊蕩，最後監視器等科技偵查方式，順利在北區尋獲少女，讓母女團圓。

少年隊隊長劉祈顯說，學生常因個人興趣喜好，熱衷於網路遊戲，進而影響學業或生活時有所聞，青少年應提高自我保護意識，不可輕易與網路上陌生人相約見面；家長也應關心孩子使用手機與上網情形，建立良好溝通與信任，避免憾事發生。