快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

媽媽不給玩傳說對決…台中少女逃家8天斷訊 警當網路戰友尋獲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名國中少女在上月底時，因氣母親不讓她玩手機遊戲「傳說對決」，氣得離家出走，少女向母親佯稱，會在北部待幾天後返家，但已離家8天卻渺無音訊，少女母親急得找上少年隊協助，少年隊警員也有玩該遊戲，透過在網路內當少女戰友方式，得知少女在台中烏日、北區一帶出沒，順利在少女通報協尋當天，即在北區找到少女，助母女團圓。

台中市少年警察隊在上月底接獲一名單親媽媽求助，媽媽向警表示，8天前因讀國中的13歲女兒沉迷手機網路遊戲「傳說對決」，與女兒發生口角後，女兒即離家出走，事後傳訊佯稱，會住北部幾天後就回家，之後即渺無音訊，因已事隔8天，所以急得找上少年隊求助。

警方得知後，因少年隊內有名警員也有遊玩「傳說對決」，因此利用在遊戲內，與少女交為戰友的方式，得知少女在台中北區、台中高鐵站一帶遊蕩，最後監視器等科技偵查方式，順利在北區尋獲少女，讓母女團圓。

少年隊隊長劉祈顯說，學生常因個人興趣喜好，熱衷於網路遊戲，進而影響學業或生活時有所聞，青少年應提高自我保護意識，不可輕易與網路上陌生人相約見面；家長也應關心孩子使用手機與上網情形，建立良好溝通與信任，避免憾事發生。

他提醒，家長如遇孩子有類似問題而需要協助時，少年隊設有關懷諮詢電話：04-22583091，會視個案轉介社政或少年輔導委員會等單位，提供協助就學或就業相關之輔導，民眾可多加運用。

台中市一名13歲少女成迷網路遊戲後，與母親口角離家出走8天，少年隊也透過在遊戲內加少女好友方式，順利尋獲。示意圖／台中市警局提供
台中市一名13歲少女成迷網路遊戲後，與母親口角離家出走8天，少年隊也透過在遊戲內加少女好友方式，順利尋獲。示意圖／台中市警局提供

網路遊戲 母親

延伸閱讀

香港18歲女淫媒操控少女賣淫 最小14歲

女學生西門町遭踹頭圍毆 主嫌少女分局爽約...警仍將全案送辦

越變越年輕！38歲趙麗穎「綁起長髮氣質爆棚」逆齡少女肌太誇張 近照曝光還藏新戲彩蛋

影／阿伯超商偷拍一群少女…手機畫面全聚焦胸部 見警他尷尬傻笑

相關新聞

復業才1個月…台中新光三越玻璃疑遭強風吹破 業者回應了

台中新光三越復業未滿一個月，先前發生搭電梯磁磚破裂，今日又疑似因強陣風，導致百貨外牆玻璃破裂。新光三越表示，目前正在了解...

颱風環流+季風大雨…老翁獨攀宜蘭叢雲山失聯3天 消防冒雨上山救人

新北市三峽的楊姓老翁本月19日搭乘火車到宜蘭，獨自攀登叢雲山後卻失聯，家屬遲遲連繫不上人，報案請求協尋。縣消防局今天會同...

女模帶愛犬散步…慘遭未繫繩比特犬咬傷 闖禍飼主遭罰8萬6000元

新竹縣竹北市鳳岡地區10月19日發生疑似比特犬咬傷寵物阿拉斯加雪橇犬事件，動物保護防疫所今天說明，經案發隔日至飼主家中查...

台中市海線吹起強勁東北季風 50歲老婦不敵瞬間強側風倒地

颱風沒來，台中市海線先吹起強勁東北季風，一名50歲老婦騎機車行經台灣大道梧棲童綜合醫院前，不慎被突如其來的瞬間側風吹倒在...

疑風神颱風外圍環流強風影響 北市摩斯漢堡招牌掉落砸3機車

台北市文山區興隆路3段一間速食餐廳摩斯漢堡，昨晚約10時許招牌掉落，文山第二警分局興隆派出所員警獲報前往處理，發現招牌砸...

北市轎車行進間「引擎蓋突冒煙起火」 消防獲報急撲救

年約30歲蘇姓男子今早7時許駕駛轎車行經台北市中山北路七段巷弄，引擎蓋突冒煙起火，他靠邊停車後驚慌下車報警，消防員獲報到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。