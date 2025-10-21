台中市海線吹起強勁東北季風 50歲老婦不敵瞬間強側風倒地

颱風沒來，台中市海線先吹起強勁東北季風，一名50歲老婦騎機車行經台灣大道梧棲童綜合醫院前，不慎被突如其來的瞬間側風吹倒在地爬不起來，由於快車道車速很快，一度險象環生，員警現場除用警車擋住車輛外，另一員警也趕緊下車，幫忙將婦人拉起後，將機車牽往路旁安全處所，解除一場危機。

清水分局表示，海線東北季風增強，去年也是同一時候，台中海線地區由於毫無阻隔，民眾明顯感受到一股強風，不斷從海上吹襲而來，20日下午17時許，安寧派出所員警呂政祺常訓結束，返回駐地時，看一名年約50婦人，在台灣大道騎車往醫院方向，穿越行駛快車道時，被瞬間強側風吹倒在地，爬不起來，警方及時將她扶起來，化解一場交通事故。

附近民眾表示，台中海線在中秋節後開始吹起東北季風，常有瞬間強風現象，加上地形和建築物造成風切效應，使風速瞬間大幅增強，強風會導致機車騎士容易被風吹倒，幾乎是去年同一時間，就有81歲老翁行經沙鹿區三民路、中清路口，騎車被大風吹到分隔島，幸警方協助救援。