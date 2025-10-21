警政署長張榮興主祭秋祭典禮 追緬因公殉職、積勞病故警察

快訊

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

今年秋祭歷年因公殉職暨病故警察人員典禮，今上午10時在台北市內湖區警察公墓舉行，由警政署長張榮興主祭，率警察代表祭悼追緬歷年因公殉職和積勞病故的警察，感念已故警察盡忠職守、伸張正義。

典禮開始，現場響起莊嚴樂聲，張榮興向忠靈祠已故警察靈位上香、獻祭品，於司儀宣讀祭文後，率同陪祭、與祭人員行三鞠躬禮及默念，感念英勇事蹟與為國犧牲，並致上最深的哀悼與敬意。

為表彰各警察機關歷年因公殉職員警對國家社會貢獻，提供員警、遺族及民眾緬懷悼念處所，警政署在該署警察史蹟館，增設「捍衛治安、警之典範」因公殉職警察人員紀念專區，於專區辦理員警殉職事蹟宣付儀式，將英勇精神永誌警史供人追思致敬。

警政署表示，持續推動警察公墓公園化，改善各項設施及環境綠美化，營造寧靜莊嚴追思園地，今年完成納骨塔櫃位汰舊更新工程，櫃位面板採用堅固輕盈的鋁合金材質，賦予現代感與耐久性，設計精緻警徽浮雕，表達對逝者最崇高敬意，櫃體選用SMC材質，提升耐震、耐燃強度，並設大型除濕機控制塔內濕度。

警政署指出，正進行園區圍牆及紀念碑、銀爐區等整修工程，營造莊嚴素雅格局，為警察先賢先烈提供安全、寧靜、優質的安息之所。

今年秋祭歷年因公殉職暨病故警察人員典禮，今上午在台北市內湖區警察公墓舉行，由警政署長張榮興主祭。圖／警政署提供
警察 殉職 張榮興

