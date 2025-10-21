影／高雄小港油罐車左轉翻覆 路人驚愕幸未釀傷亡

高雄市小港區今天上午發生油罐車翻覆意外，司機林姓男子駕駛油罐車左轉時疑車速過快，轉彎後失控翻覆，整輛車橫阻道路，緊隨後方的聯結車及時煞車，才沒追撞上去。幸好所載的化學藥品二叔丁基苯酚未外洩，林姓司機自行脫困，未造成傷亡，警方正調查確實肇事原因。

今天上午11時18分，林姓司機（49歲）駕化學藥品油罐車，沿小港區沿海二路行駛，在沿海二路與中鋼路口，要左轉至中鋼路，轉彎時失控，向右側翻。由於車上載運化藥品，令方車輛及路人吃驚。