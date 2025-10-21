聽新聞
0:00 / 0:00
影／高雄小港油罐車左轉翻覆 路人驚愕幸未釀傷亡
高雄市小港區今天上午發生油罐車翻覆意外，司機林姓男子駕駛油罐車左轉時疑車速過快，轉彎後失控翻覆，整輛車橫阻道路，緊隨後方的聯結車及時煞車，才沒追撞上去。幸好所載的化學藥品二叔丁基苯酚未外洩，林姓司機自行脫困，未造成傷亡，警方正調查確實肇事原因。
今天上午11時18分，林姓司機（49歲）駕化學藥品油罐車，沿小港區沿海二路行駛，在沿海二路與中鋼路口，要左轉至中鋼路，轉彎時失控，向右側翻。由於車上載運化藥品，令方車輛及路人吃驚。
警、消了解，油罐車側翻後，沒造成化學藥劑外洩，林姓司機自行脫困沒受傷，也無波及他人。事故發生後，警方與消防人員隨即趕抵現場，疏導交通，並檢查車上所載的二叔丁基苯酚無外洩，找吊車吊起油罐車，排除交通阻礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言