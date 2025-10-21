快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

全國首創AI巡防系統 桃警再推「車手提領熱點示警」強化打詐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃市警局日前開發全國首創「AI巡防系統」，今再宣布迎來重大升級，正式推出全國首創的「車手提領熱點示警」新功能，當巡邏車行經分析出提領熱點區域時，AI巡防系統將主動發出示警，提醒員警即時掌握周遭狀況，利用科技對詐欺犯罪進行重點打擊。

桃警指出，本次功能再進化，全國首創推出「車手提領熱點示警」功能，AI巡防系統發展出針對詐欺犯罪的即時預警功能，運用科技執法設備及大數據分析技術，針對轄內詐欺車手頻繁提款的熱點區域，就其地理位置、交通特性及提領時段等面向進行深度分析，此舉能實現最有效率的警力投放，對詐欺熱點進行重點打擊。

新系統運作模式將採「主動預警、分進合擊」策略。當第一線制服員警的巡邏車行經分析出提領熱點區域時，AI巡防系統將主動發出示警，提醒員警即時掌握周遭狀況，有效嚇阻及查緝提領車手；同時，刑事人員也會依據系統提供的熱點情資，規劃不同時段的埋伏查緝勤務，將能大幅提升打擊詐欺犯罪的能量。

內政部警政署165打詐儀表板統計，今年9月桃市警局受理詐欺案件共1644件，財損金額達新台幣7億6980萬多元。與8月相比，案件數減少148件，財損亦減少1億1274萬多元；自今年1月至9月止，桃市警局共查獲詐騙集團265件、犯嫌2135人；另查緝詐欺車手1268件、犯嫌1496人。顯示桃市警局持續強化打擊詐欺，已逐步發揮成效。

記者會邀請桃園郵局主管人員出席，向民眾說明金融機構「臨櫃關懷提問」制度的用意與實務經驗。圖／桃園市警局提供
記者會邀請桃園郵局主管人員出席，向民眾說明金融機構「臨櫃關懷提問」制度的用意與實務經驗。圖／桃園市警局提供
桃市警局日前開發全國首創「AI巡防系統」，今再宣布迎來重大升級，正式推出全國首創的「車手提領熱點示警」新功能。圖／桃園市警局提供
桃市警局日前開發全國首創「AI巡防系統」，今再宣布迎來重大升級，正式推出全國首創的「車手提領熱點示警」新功能。圖／桃園市警局提供

詐欺 車手 車行

延伸閱讀

幫派囂張拍MV炫槍枝、毒品 桃警：零容忍

竹聯幫MV「炫槍毒」網瘋傳 桃警出重手將最嚴厲打擊

詐騙猖獗竹市警公布打詐成果 阻詐金流逾1億5000萬元

桃警「民力任務隊地方技能競賽」登場 強化民防意識與實戰經驗

相關新聞

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲...

疑風神颱風外圍環流強風影響 北市摩斯漢堡招牌掉落砸3機車

台北市文山區興隆路3段一間速食餐廳摩斯漢堡，昨晚約10時許招牌掉落，文山第二警分局興隆派出所員警獲報前往處理，發現招牌砸...

北市轎車行進間「引擎蓋突冒煙起火」 消防獲報急撲救

年約30歲蘇姓男子今早7時許駕駛轎車行經台北市中山北路七段巷弄，引擎蓋突冒煙起火，他靠邊停車後驚慌下車報警，消防員獲報到...

影／高雄小港油罐車左轉翻覆 路人驚愕幸未釀傷亡

高雄市小港區今天上午發生油罐車翻覆意外，司機林姓男子駕駛油罐車左轉時疑車速過快，轉彎後失控翻覆，整輛車橫阻道路，緊隨後方...

嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後...

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。