全國首創AI巡防系統 桃警再推「車手提領熱點示警」強化打詐

桃市警局日前開發全國首創「AI巡防系統」，今再宣布迎來重大升級，正式推出全國首創的「車手提領熱點示警」新功能，當巡邏車行經分析出提領熱點區域時，AI巡防系統將主動發出示警，提醒員警即時掌握周遭狀況，利用科技對詐欺犯罪進行重點打擊。

桃警指出，本次功能再進化，全國首創推出「車手提領熱點示警」功能，AI巡防系統發展出針對詐欺犯罪的即時預警功能，運用科技執法設備及大數據分析技術，針對轄內詐欺車手頻繁提款的熱點區域，就其地理位置、交通特性及提領時段等面向進行深度分析，此舉能實現最有效率的警力投放，對詐欺熱點進行重點打擊。

新系統運作模式將採「主動預警、分進合擊」策略。當第一線制服員警的巡邏車行經分析出提領熱點區域時，AI巡防系統將主動發出示警，提醒員警即時掌握周遭狀況，有效嚇阻及查緝提領車手；同時，刑事人員也會依據系統提供的熱點情資，規劃不同時段的埋伏查緝勤務，將能大幅提升打擊詐欺犯罪的能量。