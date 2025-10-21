嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後續進行DNA、顯微鏡切片與毒藥物鑑驗，最終死因仍待完整解剖報告確認。

據了解，案發當日上午10時許，嘉義縣朴子分局接獲報案，指稱六腳鄉一處民宅內發現疑似新生兒屍體。報案人表示，當日返家探視雙親時，母親提及家中印尼籍女看護疑似懷孕，隨後他在住家圍牆旁發現一只可疑飼料袋，打開後竟見袋內有一具新生兒遺體，嚇得立刻報警。消防人員到場初步檢視，確認為新生兒屍體且已明顯死亡。警方獲報後立即封鎖現場並展開追查。

朴子警分局獲報後立即報請嘉義地檢署指揮偵辦，並成立專案小組展開調查。經擴大訪查線索與調閱監視器影像，鎖定該名印尼籍女看護行蹤，於當天傍晚將其拘提到案。

經訊問，該名印尼籍女看護坦承該名新生兒為其所生，但產後具體處理及遺棄經過尚待進一步釐清。警方訊後依遺棄致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並持續追查是否有其他人知情或涉案。

法醫研究所解剖結果顯示，新生兒無明顯外力致死跡象，疑為死產，仍須待組織切片與化驗報告才能確認最終死因。警方強調，全案仍在偵辦中，將配合檢方釐清案情細節與法律責任，盡速釐清真相。

嘉義警方積極查緝，當天傍晚即找到生母，並帶回訊問。圖／資料照片
嘉義警方積極查緝，當天傍晚即找到生母，並帶回訊問。圖／資料照片
嘉義縣六腳鄉一處民宅發現嬰屍，警方進而追查出生母為外籍看護。圖／資料照片
嘉義縣六腳鄉一處民宅發現嬰屍，警方進而追查出生母為外籍看護。圖／資料照片

新生兒 外籍看護 嘉義

udn討論區

0 則留言
