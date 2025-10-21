台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分別位在新營、仁德及國道一號等，交通局也呼籲，駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局說明，第13批高風險駕駛事件共計11件，違規地點分別在國道2件、麻豆區3件、新營區、仁德區、安定區、七股區、學甲區、東山區等，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死傷，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

其中，70歲張姓男子前年9月駕駛車輛行經新營復興路與公園路一段口時肇事致人死亡，張男竟肇事逃逸，被公布為高風險駕駛；48歲陳姓男子同年9月也在仁德太子路發生相同情況；27歲周姓男子則在國道1號肇事逃逸致人重傷逃逸。

交通局表示，為提升交通安全友善空間，台南自2023年起施行高風險駕駛事件資訊公開作業，公告對象為汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。