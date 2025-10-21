快訊

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分別位在新營、仁德及國道一號等，交通局也呼籲，駕駛人除要避免高風險駕駛行為，也要保持防禦駕駛的觀念，才能確保行車用路安全。

交通局說明，第13批高風險駕駛事件共計11件，違規地點分別在國道2件、麻豆區3件、新營區、仁德區、安定區、七股區、學甲區、東山區等，駕駛人因違反道路交通安全規則肇事致人死傷，駕駛執照經吊銷後3年內不得重新考領。

其中，70歲張姓男子前年9月駕駛車輛行經新營復興路與公園路一段口時肇事致人死亡，張男竟肇事逃逸，被公布為高風險駕駛；48歲陳姓男子同年9月也在仁德太子路發生相同情況；27歲周姓男子則在國道1號肇事逃逸致人重傷逃逸。

交通局表示，為提升交通安全友善空間，台南自2023年起施行高風險駕駛事件資訊公開作業，公告對象為汽車駕駛人違反道路交通管理處罰條例因而肇事致人重傷或死亡者，或有其他受社會矚目的交通違規事件；於裁決處分完成後，依照公開作業原則將相關資訊去識別化，公布在交通局網站「高風險駕駛事件公布專區」。

交通局呼籲，由於交通違規具有高度威脅風險，且往往造成無法彌補的傷害，藉由公布高風險駕駛人資訊，期能發揮警惕效用，提醒民眾務必小心駕駛，確保用路人安全。

台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供
台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供
台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供
台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供
台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供
台南公布第13批高風險駕駛名單，其中3人竟肇事逃逸致人死傷。圖／交通局提供

風險 國道 死亡

相關新聞

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲...

影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後...

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分...

中壢警走入產業園區宣導人本交通 強化大型車防衛駕駛觀念

為深化「人本交通」理念，守護廣大通勤市民的交通安全，桃園市中壢警分局於日前，專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。此次宣導不僅延續交通安全月「人本交通－停讓文化」、「車輛慢看停、行人安全行」等核心觀念，更針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點

影／屏東縣永達校地閒置11年屢遭竊 警逮捕竊嫌

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前還衍生出債務等糾紛。警方近日接獲永達代表人報案，稱學校多次遭竊，近日又有鋁門框...

