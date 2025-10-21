快訊

中壢警走入產業園區宣導人本交通 強化大型車防衛駕駛觀念

桃園電子報／ 桃園電子報

20251014 152534 0 scaled
中壢分局於日前專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。圖：警方提供

為深化「人本交通」理念，守護廣大通勤市民的交通安全，桃園市中壢警分局於日前，專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。此次宣導不僅延續交通安全月「人本交通－停讓文化」、「車輛慢看停、行人安全行」等核心觀念，更針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點，期盼從源頭提升整體交通安全意識。

20251014 141023 0 scaled
警方針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點。圖：警方提供

中壢經濟產業園區占地廣達284.082公頃，聚集了840家廠商，每日進出人車流量極為龐大。特別是在上下班尖峰時段，部分用路人因急於趕時間，易忽略交通規則，導致交通事故發生。園區內上市公司華城電機股份有限公司員工人數逾千人，深知員工交通安全的重要性，特別邀請中壢分局安排此次交通安全講習。課程除了現場員工親自參與外，更透過網路直播方式，讓分廠員工也能同步聆聽，展現企業對員工安全的高度重視。

講習中，警方特別強調，每日通勤時段平日4時至10時、16時至20時是交通事故的熱時，占全日事故比例約40%，其中機車事故比率更高達60%。因此，警方呼籲所有用路人，務必建立「注意別人的不注意」、「小心別人的不小心」的防禦駕駛觀念，將警覺心提高到最高層級，以有效預防事故發生，確保自身與他人的安全。

中壢分局長林鼎泰表示，防制交通事故絕非單靠警方一己之力，必須仰賴每一位用路人的衷心配合。他誠摯呼籲，「上路前務必養精蓄銳，用路過程中更應提高警覺，減速慢行，隨時準備應對諸多突如其來的狀況。」中壢分局樂見轄內各級學校、公司行號共同推廣交通安全觀念，歡迎有需求者可洽詢安排相關宣導課程。同時，警方也再次呼籲所有駕駛人與行人，應彼此尊重、共同遵守交通規則，攜手營造更安全、更友善的用路環境，讓「人本交通」的理念深植人心。

本文章來自《桃園電子報》。

