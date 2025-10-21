影／屏東縣永達校地閒置11年屢遭竊 警逮捕竊嫌

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前還衍生出債務等糾紛。警方近日接獲永達代表人報案，稱學校多次遭竊，近日又有鋁門框不見了，警方組專案小組調閱周邊監視器調查，鎖定43歲葉男昨持拘票將葉男拘提到案，警詢後依竊盜罪移送，檢方訊後交保。

警方獲報後到場發現，雖然永達設有柵欄，但仍留有機車與行人可進出的空隙，成為宵小可乘之機。

警方調閱周邊監視器鎖定43歲廖姓男子涉有重嫌，昨天持屏東地檢署及屏東地方法院核發之拘票、搜索票將其拘提到案，依竊盜罪嫌移送偵辦，廖男坦承行竊，偷來的東西都賣掉了。

警方指出，雖該校目前無人管理、環境偏僻，警方秉持「治安無死角、犯罪零容忍」的精神，也提醒民眾，閒置或未使用場所應加裝防護設施、留意周邊動態，以降低遭竊風險。