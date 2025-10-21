快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

聽新聞
0:00 / 0:00

台南南區2場3樓住宅火警...她裝住警器迅速自行滅火 另戶佛廳燒毀

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市南區灣裡路1棟3樓透民宅今天清晨5時許驚傳火警，屋內2人自行滅火未成功，到3樓露台避難並通報警消；消防出動13車29人趕往，16分鐘內撲滅火勢，經檢視火場疑似電線走火，3樓佛廳處燒毀，屋主沒有安裝火災警報器，直到起火才發現火警，所幸無人傷亡。

台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，消防人員6分鐘後抵達；因現場為狹小巷道，消防車無法駛入，消防使用1又1/2水線出水搶救，火點位於3樓建築物後側，於6時4分撲滅火勢，並將在露台避難的屋主二人救出。

消防指出，屋主自述初期滅火未成功，自行水平避難至安全區（露台），並未受傷；消防檢視火場共燃燒3樓佛廳神桌、雜物等面積約8平方公尺，現場已被燒得一片焦黑，起火原因疑似電線走火，因屋主決定自行善後，將不進行火災調查。由於屋主沒有安裝住宅火災警報器，將施以防火宣導。

消防局表示，昨天下午5時25分也接獲南區大同路二段一間3層樓住宅報案發生火警，出動9車23人，但到達現場時，70歲蔡姓婦人已經自行撲滅火勢；原來是煮菜時鍋子起火，住宅火災警報器第一時間有作動警示，她立即報案並在消防隊抵達前已滅火，僅燃燒0.1平方公尺。

消防局提醒，屋主應裝設住宅用火災警報器，同時家裡佛廳要注意用電與用火的安全，尤其燈具等電線長時間通電使用，更要注意電線有無劣化、摺疊情形，避免走火釀禍；若民眾有意願安裝住警器，皆可就近至住家附近的消防分隊洽詢。

消防局表示，昨天下午5時25分也接獲南區大同路二段一間3層樓住宅報案發生火警，住戶有安裝住警器迅速自行滅火。記者袁志豪／翻攝
消防局表示，昨天下午5時25分也接獲南區大同路二段一間3層樓住宅報案發生火警，住戶有安裝住警器迅速自行滅火。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，3樓佛廳處燒毀。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，3樓佛廳處燒毀。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，3樓佛廳處燒毀。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，3樓佛廳處燒毀。記者袁志豪／翻攝

火災 警報

延伸閱讀

嘉市公寓大樓深夜火警 緊急疏散18人、救出6人無人傷亡

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

新北豪雨釀疏洪道積水車輛受困 消防下船艇救人警急封閉越堤道

影／羅東最高24層樓地標村却酒店驚傳火警 廚房電線走火迅速撲滅

相關新聞

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲...

影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後...

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分...

中壢警走入產業園區宣導人本交通 強化大型車防衛駕駛觀念

為深化「人本交通」理念，守護廣大通勤市民的交通安全，桃園市中壢警分局於日前，專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。此次宣導不僅延續交通安全月「人本交通－停讓文化」、「車輛慢看停、行人安全行」等核心觀念，更針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點

影／屏東縣永達校地閒置11年屢遭竊 警逮捕竊嫌

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前還衍生出債務等糾紛。警方近日接獲永達代表人報案，稱學校多次遭竊，近日又有鋁門框...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。