台南南區2場3樓住宅火警...她裝住警器迅速自行滅火 另戶佛廳燒毀

台南市南區灣裡路1棟3樓透民宅今天清晨5時許驚傳火警，屋內2人自行滅火未成功，到3樓露台避難並通報警消；消防出動13車29人趕往，16分鐘內撲滅火勢，經檢視火場疑似電線走火，3樓佛廳處燒毀，屋主沒有安裝火災警報器，直到起火才發現火警，所幸無人傷亡。

台南市消防局今天清晨5時48分獲報，灣裡路一棟3樓RC建物住戶報案發生火警，消防人員6分鐘後抵達；因現場為狹小巷道，消防車無法駛入，消防使用1又1/2水線出水搶救，火點位於3樓建築物後側，於6時4分撲滅火勢，並將在露台避難的屋主二人救出。

消防指出，屋主自述初期滅火未成功，自行水平避難至安全區（露台），並未受傷；消防檢視火場共燃燒3樓佛廳神桌、雜物等面積約8平方公尺，現場已被燒得一片焦黑，起火原因疑似電線走火，因屋主決定自行善後，將不進行火災調查。由於屋主沒有安裝住宅火災警報器，將施以防火宣導。

消防局表示，昨天下午5時25分也接獲南區大同路二段一間3層樓住宅報案發生火警，出動9車23人，但到達現場時，70歲蔡姓婦人已經自行撲滅火勢；原來是煮菜時鍋子起火，住宅火災警報器第一時間有作動警示，她立即報案並在消防隊抵達前已滅火，僅燃燒0.1平方公尺。