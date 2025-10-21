快訊

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲通報，事故後有1人躺於南向車道上，警消到場後，該男子已明顯死亡，另1名聯結車駕駛則緊急送醫。

警方表示，事故起於62歲高姓男小貨車駕駛，因不明原自撞護欄後停於內側車道，高男下車至後方擺放故障標誌時，遭內線由30歲傅姓男子駕駛的自小客車撞擊，高男被拋飛到南向內側車道，並疑似遭對向車輛連續撞擊。

事發後，26歲賴姓男子駕駛的大貨車停於北向現場右後方協助警戒，卻遭後方由48歲徐姓男子所駕駛的聯結車撞擊。高男經消防人員到場後，判定已明顯死亡未送醫，徐男受困車中，被警消送往內湖三總救治。4名涉案駕駛酒測值均待相驗及檢測。

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨月約5時38分發生一起4車事故，其中一名高姓小貨車駕駛警消到場時已明顯死亡。記者蔣永佑／翻攝
車道 死亡

相關新聞

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲...

影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後...

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分...

中壢警走入產業園區宣導人本交通 強化大型車防衛駕駛觀念

為深化「人本交通」理念，守護廣大通勤市民的交通安全，桃園市中壢警分局於日前，專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。此次宣導不僅延續交通安全月「人本交通－停讓文化」、「車輛慢看停、行人安全行」等核心觀念，更針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點

影／屏東縣永達校地閒置11年屢遭竊 警逮捕竊嫌

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前還衍生出債務等糾紛。警方近日接獲永達代表人報案，稱學校多次遭竊，近日又有鋁門框...

