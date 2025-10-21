國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲通報，事故後有1人躺於南向車道上，警消到場後，該男子已明顯死亡，另1名聯結車駕駛則緊急送醫。

警方表示，事故起於62歲高姓男小貨車駕駛，因不明原自撞護欄後停於內側車道，高男下車至後方擺放故障標誌時，遭內線由30歲傅姓男子駕駛的自小客車撞擊，高男被拋飛到南向內側車道，並疑似遭對向車輛連續撞擊。