聽新聞
0:00 / 0:00
影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡
台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥血泊傷重不治，全案將依過失致死罪方向偵辦，釐清案發經過。經查，林男因長相貌似國外演員「豆豆先生」曾上媒體、小有名氣，依最新曝光的監視器畫面顯示，當時機車綠燈直行，林疑未走斑馬線，橫越道路時被撞上。
經查黃男（44歲）在今天凌晨1時許，騎機車沿軍功路向南直行，行經景賢路口時與行人林男（55歲）發生碰撞，林男經送往慈濟醫院搶救後仍宣告不治，林男疑為附近二手車行業者。
黃男全身多處擦挫傷，由救護車送往803醫院治療；經酒測黃男無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。
根據路口監視器畫面顯示，當時黃男機車行向為綠燈，而林男未走在斑馬線，但監視器有拍到林男身影正在橫越道路時，即被黃男騎車撞上，林男被撞飛數公尺遠，黃男機車也在地面刮出火光。
警方呼籲，用路人行經路口應減速慢行並注意周邊路況，以保障自身及他人安全。
