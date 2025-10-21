快訊

HTC沒放棄手機！推6款新機外型曝 入門款電競機攻玩家市場

為何「擎天崗」雨量全國最猛烈？氣象署直指關鍵就是它

藝人閃兵檢警拘提修杰楷4人 Energy書偉被逮自承：早知有這一天

聽新聞
0:00 / 0:00

影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥血泊傷重不治，全案將依過失致死罪方向偵辦，釐清案發經過。經查，林男因長相貌似國外演員「豆豆先生」曾上媒體、小有名氣，依最新曝光的監視器畫面顯示，當時機車綠燈直行，林疑未走斑馬線，橫越道路時被撞上。

經查黃男（44歲）在今天凌晨1時許，騎機車沿軍功路向南直行，行經景賢路口時與行人林男（55歲）發生碰撞，林男經送往慈濟醫院搶救後仍宣告不治，林男疑為附近二手車行業者。

黃男全身多處擦挫傷，由救護車送往803醫院治療；經酒測黃男無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

根據路口監視器畫面顯示，當時黃男機車行向為綠燈，而林男未走在斑馬線，但監視器有拍到林男身影正在橫越道路時，即被黃男騎車撞上，林男被撞飛數公尺遠，黃男機車也在地面刮出火光。

警方呼籲，用路人行經路口應減速慢行並注意周邊路況，以保障自身及他人安全。

台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。圖／讀者提供
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。圖／讀者提供
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

機車行 監視器

延伸閱讀

影／台版「豆豆先生」步行過馬路 車行老闆遭機車撞飛傷重不治

驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治

開老闆車外出撞死過馬路婦人 車廠員工畏罪肇逃躲一天遭逮

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

相關新聞

國道1號北向汐止段4車死亡車禍 自撞駕駛連續遭後車追撞拋飛身亡

國道1號北向12.4公里汐止路段，今天清晨約5時38分發生一起4車事故，國道公路警察局第一公路警察大隊表示，勤務中心接獲...

影／驚悚畫面曝！ 台版「豆豆先生」過馬路遭直行機車撞飛亡

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

嘉縣六腳民宅嬰屍案法醫初判死產 印尼籍看護坦承產子遺棄

本月18日嘉義縣警方在六腳鄉發現嬰屍案，查出生母為外籍看護，為查明死因，今天由法務部法醫研究所法醫師解剖，初判為死產，後...

台南公布第13批高風險駕駛名單 3人竟肇事逃逸致人死傷

台南市制定高風險駕駛事件資訊公開作業原則，今公布第13批高風險駕駛名單公11人，其中3人涉嫌肇事逃逸致人死傷，違規地點分...

中壢警走入產業園區宣導人本交通 強化大型車防衛駕駛觀念

為深化「人本交通」理念，守護廣大通勤市民的交通安全，桃園市中壢警分局於日前，專程前往中壢經濟產業園區舉辦10月份交通安全宣講。此次宣導不僅延續交通安全月「人本交通－停讓文化」、「車輛慢看停、行人安全行」等核心觀念，更針對園區內常見的大型車輛，強力推廣「大型車及各類型車輛防衛駕駛」等重點

影／屏東縣永達校地閒置11年屢遭竊 警逮捕竊嫌

屏東縣私立永達技術學院校地閒置11年，先前還衍生出債務等糾紛。警方近日接獲永達代表人報案，稱學校多次遭竊，近日又有鋁門框...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。