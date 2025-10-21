聽新聞
高雄男住護理之家被花枝丸噎死 負責人、看護涉過失被起訴
高雄張姓男子入住三民區某護理之家，去年4月間，照顧張男的印尼籍照服員莎拉拿一顆花枝丸給張男吃，卻未將花枝丸剪碎，張男喉嚨被整顆花枝丸卡住，引起呼吸衰竭，隔天凌晨1時許喪命，雄檢偵結，今依過失致死起訴護理之家負責人及印尼籍看護莎拉。
檢方調查，張男2021年9月14日起入住該間護理之家，去年4月7日下午5時許，負責照顧張男的印尼籍看護莎拉拿一顆花枝丸給張男吃，卻未注意到張男咀嚼能力有限，沒把花枝丸剪成小於3公分碎片，讓張男直接吞下整顆花枝丸。
當時張吃下莎拉給的花枝丸後，花枝丸直接卡在喉嚨上，引起呼吸衰竭，經現場及送醫急救後，最後仍宣告不治，張男家屬不滿，氣得對護理之家提告。
雄檢偵辦時，護理之家負責人辯稱有提醒莎拉要把食物剪碎，她也有拿剪刀給莎拉，不能算她疏失；莎拉則稱從她開始照顧張男時，食物都不需要剪碎，當天負責人也沒跟她說要剪碎花枝丸。
但承辦檢察官依據張男就醫報告，確認當天送醫時，張男喉嚨就因卡住花枝丸導致窒息，到院已無呼吸心跳，且喉嚨取出的花枝丸，明顯大於3公分大小，認定護理之家有照顧疏失，偵結起訴護理之家負責人及印尼籍看護莎拉。
