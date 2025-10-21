獨／女童在安親班疑被男童性騒還遭家長恐嚇 女童父怒提告

台中一名國小女童在安親班疑被男童性騷，告知同在安親班的哥哥後一起向老師反映，被控性騷男童的父親到安親班將這對小兄妹帶到小教室嗆「不說實話，我就把你們兩個送進警察局」，女童父親怒提告；台中警方和社會局都表示已受理此案。

台中市政府社會局表示，有關兒少於安親班遭同學性騷擾一案，學校已啟動校園性騷擾事件調查，確保兒少安全，並啟動輔導機制等協助。

另外，同學父親將兒少帶到安親班教室內質問的行為，疑似違反兒少權法，家防中心將同步調查是否涉及不當對待。台中市東勢警分局表示，已受理女童家長報案，因涉性騷擾防治法與兒少權法，不便說明。

女童的父親在網路發文和接受本報記者採訪表示，他以非常沈重且心疼的心情發文，女兒在安親班被性騷擾，安親班一位新進男童，上周第一次對他女兒性騷擾，當下女兒跟同在安親班的哥哥說，哥哥向安親班老師反應，老師回「他們在玩，不是故意的。」

10月13日他女兒又被同一名男童性騷，女兒反抗發聲，安親班有其他高年級學生聽到，也馬上告知女童哥哥，再度反應給安親班老師，安親班老師一樣回覆「不是故意的」。

女童父親說，當天他接回孩子路上，兒子告知，妹妹今天又被性騷，他很憤怒，打電話給男童家長，也告訴對方隔天會到安親班詢問處理此事。

隔天男童的父親提早到安親班，女童父親說，對方在一樓怒吼他兒子，將他的兒女帶上安親班2樓的小教室，用恐嚇、威脅的口吻再質問「你們不說實話我就把你們兩個送進警察局，連你的父母也送進警局」。

女童父親說，此事讓他非常憤怒，男童家長未經監護人同意怎麼可以把別人小孩帶到空教室質詢且恐嚇又錄音錄影，他說自己女兒是受害者，遭受到性騷擾勇敢說出來，男童家長還要繼續加害？造成我孩子心靈受創，連上學都害怕遇到這位家長。