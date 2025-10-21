快訊

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

獨／女童在安親班疑被男童性騒還遭家長恐嚇 女童父怒提告

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名國小女童在安親班疑被男童性騷，告知同在安親班的哥哥後一起向老師反映，被控性騷男童的父親到安親班將這對小兄妹帶到小教室嗆「不說實話，我就把你們兩個送進警察局」，女童父親怒提告；台中警方和社會局都表示已受理此案。

台中市政府社會局表示，有關兒少於安親班遭同學性騷擾一案，學校已啟動校園性騷擾事件調查，確保兒少安全，並啟動輔導機制等協助。

另外，同學父親將兒少帶到安親班教室內質問的行為，疑似違反兒少權法，家防中心將同步調查是否涉及不當對待。台中市東勢警分局表示，已受理女童家長報案，因涉性騷擾防治法與兒少權法，不便說明。

女童的父親在網路發文和接受本報記者採訪表示，他以非常沈重且心疼的心情發文，女兒在安親班被性騷擾，安親班一位新進男童，上周第一次對他女兒性騷擾，當下女兒跟同在安親班的哥哥說，哥哥向安親班老師反應，老師回「他們在玩，不是故意的。」

10月13日他女兒又被同一名男童性騷，女兒反抗發聲，安親班有其他高年級學生聽到，也馬上告知女童哥哥，再度反應給安親班老師，安親班老師一樣回覆「不是故意的」。

女童父親說，當天他接回孩子路上，兒子告知，妹妹今天又被性騷，他很憤怒，打電話給男童家長，也告訴對方隔天會到安親班詢問處理此事。

隔天男童的父親提早到安親班，女童父親說，對方在一樓怒吼他兒子，將他的兒女帶上安親班2樓的小教室，用恐嚇、威脅的口吻再質問「你們不說實話我就把你們兩個送進警察局，連你的父母也送進警局」。

女童父親說，此事讓他非常憤怒，男童家長未經監護人同意怎麼可以把別人小孩帶到空教室質詢且恐嚇又錄音錄影，他說自己女兒是受害者，遭受到性騷擾勇敢說出來，男童家長還要繼續加害？造成我孩子心靈受創，連上學都害怕遇到這位家長。

他說已向警方報案，性騷擾案件學校已協助通報，希望這位家長行為受到法律制裁，絕對不能再有下一個受害者，他也不滿安親班處置過程，沒有立即聯繫他，還同意男童家長把他的孩子帶入小教室，強迫錄音且誘導說詞，這是極大的失職。

台中市東勢警分局受理性騷擾報案，正調查中。圖／讀者提供
台中市東勢警分局受理性騷擾報案，正調查中。圖／讀者提供

性騷擾 安親班

延伸閱讀

遭中油員工留言性騷 李多慧霸氣回嗆

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精…疑似性騷另行偵辦 被害女：太離譜

遭台中狼師長期性騷...女學生「怕考不上第一志願」 一再隱忍

台電女員工與大23歲已婚主管有染 氣他不離婚告性騷判決出爐

相關新聞

王大陸閃兵案再延燒 修杰楷、陳柏霖清晨遭拘提狼狽畫面曝

藝人閃兵案持續延燒，繼王大陸、陳大天、陳零九等人遭查辦後，今天凌晨檢警兵分多路至台北市、新北市、桃園市及台中市等地展開搜...

影／王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

藝人王大陸今年2月間爆出重金閃兵案，案情持續發燒，檢警今天凌晨拂曉第三波出擊，繼藝人修杰楷、陳柏霖後，再陸續拘提Ener...

獨／女童在安親班疑被男童性騒還遭家長恐嚇 女童父怒提告

台中一名國小女童在安親班疑被男童性騷，告知同在安親班的哥哥後一起向老師反映，被控性騷男童的父親到安親班將這對小兄妹帶到小...

國1北上汐止追撞死亡車禍 南下受影響內2線車道封閉回堵11公里

今天清晨5時41分，在國1北向12.4K過高架汐止端，發生2輛大貨車和1輛小貨車和1輛自小自客車事故，一度造成雙向內側2...

影／台版「豆豆先生」步行過馬路 車行老闆遭機車撞飛傷重不治

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

雨水灌地下室22車泡水社區求償2700萬 法官：淹水部分保全不用賠

北部連日豪大雨，住社區住宅大樓的住戶，最憂心的恐怕就是地下室停車場淹水，前年五月，新竹市東區在凌晨降下豪大雨，某社區地下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。