桃園電子報／ 桃園電子報

有幫派份子拍攝MV，在片中直接秀出槍枝、毒品，意圖藉此提升聲勢、吸收成員加入或煽誘他人犯罪。示意圖：截自freepik

日前有幫派份子拍攝MV，在片中直接秀出槍枝、毒品，意圖藉此提升聲勢、吸收成員加入或煽誘他人犯罪，引發社會不良觀感。對此，桃園市警察局表示，警方依據新修正組織犯罪防制條例，將採取最嚴厲之打擊措施，嚴正執法，強勢壓制幫派囂張氣焰。

有幫派份子今年10月16日在網路影音串流平台發布頌揚該幫派之歌曲，並在影音中把玩槍械、彈藥、施用毒品等犯罪行為，警察局長廖恆裕表示，為展示警方打擊幫派組織囂張氣焰之決心及態度，指派該局掃黑專責隊積極蒐報影音中可能涉及之黑幫成員犯罪事證，針對相關人、地、車輛及背後幕後藏鏡人蒐報，強勢查辦幫派組織；更將持續清查轄區不法分子、幫派經營或賴以為生處所，積極查察相關不法犯行，以維護桃市治安。

市警局並提及，桃園警方今年已針對轄內幫派組織進行打擊，計偵辦58個組織、緝獲犯嫌352人及查扣不法利得2億81萬6497元。此外，該爭議影片雖已從發布之社群媒體撤除，部分網友仍留言「我也想看」、「卡」、「認同」、「想聽」、「求」等有興趣之字眼，為避免妨害社會秩序及治安，呼籲民眾勿在各大社群媒體進行轉傳或回應，以免涉法。

市警局強調，警方基於幫派零容忍、強力打擊不手軟之態度，將聚焦任何幫派組合藉任何方式提升該組合聲勢之手法予以嚴厲打擊，消滅幫派組合囂張氣焰，以使民眾對轄區治安感到安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：幫派囂張拍MV炫槍枝、毒品 桃警：零容忍

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

幫派 毒品 社群媒體

