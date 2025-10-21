快訊

板南線捷運行駛...「碰」聲響 尖峰時刻突故障 民眾被迫下車

MLB／水手奈勒為毀雙殺竟「獻頭」 藍鳥投手氣到飆F開頭髒字

央視推這部電視劇是攻台前奏？學者：不排除這種可能

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台版「豆豆先生」步行過馬路 車行老闆遭機車撞飛傷重不治

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥血泊傷重不治，全案將依過失致死罪方向偵辦，釐清案發經過，經查，林男因長相貌似國外演員「豆豆先生」而上媒體，小有名氣，發生意外，家人都很錯愕，今將配合檢察官相驗，釐清死因。

經查黃男（44歲）在今天凌晨1時許，騎機車沿軍功路向南直行，行經景賢路口時與行人林男（55歲）發生碰撞，林男經送往慈濟醫院搶救後仍宣告不治，林男疑為附近二手車行業者。

黃男全身多處擦挫傷，由救護車送往803醫院治療；經酒測黃男並無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。

警方呼籲，用路人行經路口應減速慢行並注意周邊路況，以保障自身及他人安全。

台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市北屯區軍功路、景賢路今天凌晨發生一起車禍，騎機車的黃姓男子撞上步行的林姓男子，林男傷重不治。記者陳宏睿／翻攝

機車行 交通事故

延伸閱讀

影／台中機車撞行人 二手車行業者噴飛倒地身亡

驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治

開老闆車外出撞死過馬路婦人 車廠員工畏罪肇逃躲一天遭逮

高雄48歲婦人半夜闖紅燈過馬路 遭小黃撞飛傷重不治

相關新聞

王大陸閃兵案發燒 Energy書偉、棒棒堂小杰也被拘提

藝人王大陸今年2月間爆出重金閃兵案，案情持續發燒，檢警今天凌晨拂曉第三波出擊，繼藝人修杰楷、陳柏霖後，再陸續拘提Ener...

獨／女童在安親班疑被男童性騒還遭家長恐嚇 女童父怒提告

台中一名國小女童在安親班疑被男童性騷，告知同在安親班的哥哥後一起向老師反映，被控性騷男童的父親到安親班將這對小兄妹帶到小...

國1北上汐止追撞死亡車禍 南下受影響內2線車道封閉回堵11公里

今天清晨5時41分，在國1北向12.4K過高架汐止端，發生2輛大貨車和1輛小貨車和1輛自小自客車事故，一度造成雙向內側2...

影／台版「豆豆先生」步行過馬路 車行老闆遭機車撞飛傷重不治

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥...

雨水灌地下室22車泡水社區求償2700萬 法官：淹水部分保全不用賠

北部連日豪大雨，住社區住宅大樓的住戶，最憂心的恐怕就是地下室停車場淹水，前年五月，新竹市東區在凌晨降下豪大雨，某社區地下...

王大陸閃兵案再延燒 修杰楷、陳柏霖清晨遭拘提狼狽畫面曝

藝人閃兵案持續延燒，繼王大陸、陳大天、陳零九等人遭查辦後，今天凌晨檢警兵分多路至台北市、新北市、桃園市及台中市等地展開搜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。