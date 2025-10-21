影／台版「豆豆先生」步行過馬路 車行老闆遭機車撞飛傷重不治

台中市警方在今天凌晨1時許獲報，軍功路與景賢路口發生一起交通事故，黃姓男子騎機車行經該處時，撞上步行的林姓男子，林男倒臥血泊傷重不治，全案將依過失致死罪方向偵辦，釐清案發經過，經查，林男因長相貌似國外演員「豆豆先生」而上媒體，小有名氣，發生意外，家人都很錯愕，今將配合檢察官相驗，釐清死因。

經查黃男（44歲）在今天凌晨1時許，騎機車沿軍功路向南直行，行經景賢路口時與行人林男（55歲）發生碰撞，林男經送往慈濟醫院搶救後仍宣告不治，林男疑為附近二手車行業者。

黃男全身多處擦挫傷，由救護車送往803醫院治療；經酒測黃男並無酒駕情事，詳細肇事原因將由鑑定單位進一步分析釐清。