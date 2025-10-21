快訊

雨水灌地下室22車泡水社區求償2700萬 法官：淹水部分保全不用賠

聯合報／ 記者何祥裕／台北即時報導

北部連日豪大雨，住社區住宅大樓的住戶，最憂心的恐怕就是地下室停車場淹水，前年五月，新竹市東區在凌晨降下豪大雨，某社區地下三樓停車場因為雨水灌入，導致22輛汽車泡湯，社區消防、廢水與化糞池等設備也都泡水損毀，還有一名住戶搭電梯到B3時受困一個多小時，社區管委會與住戶聯手控告梁姓保全及保全公司，求償高達2千7百多萬元，但法院只判決保全與其雇主要賠12萬給受困住戶當精神慰撫金，車損與社區設備損壞則一毛都不用賠。

遭水淹的社區大樓位於新竹市東區，民國112年5月19日凌晨1時許，竹市開始下雨，原本雨勢和緩，直到凌晨4時許時突然變大，導致竹市各地傳出淹水災情，而提告的社區因為4到5點間時雨量都超過50mm，大量雨水灌入導致地下三樓淹水，共有22輛車子泡在水中。

社區提告主張，當竹市東區大雨之際，夜班梁姓保全在工作中睡覺，錯失廣播或對講機通知住戶移車，又電聯里長、消防隊根本浪費時間，也未依規定設置防水閘門，因此造成車輛損失與社區設備泡水毀壞，因此向梁姓保全與其雇主共求償2千7百多萬元。

不過保全公司反擊，與社區簽的保全契約中，公寓大廈停車場內車輛保管非約定範圍，車輛損壞也在免責條款內，淹水乃是不可抗力的天災，而且淹水當晚，梁姓保全趕緊通知里長、消防隊協助，還獨自一人涉水設置防水閘門，保全崗哨也無廣播系統，且保全也無通知住戶移車的義務，請求駁回。

新竹地院法官根據當日天氣預報，確認19日一到三時的降水量僅0.5、4.0及14.5mm，但四時開始，降雨量急增為63.5mm五時為59mm，這種短延時強降雨難以預料，至於保全致電消防隊與里長求助，可知已有警覺並採取行動，而從監視器畫面可以發現，強降雨時保全憑一人之力涉險關起左右防水匝門。

法官認為，竹市豪大雨時，主管機關有發送細胞簡訊通知當地住戶，卻無任何住戶出面協助或試圖移車，可見保全已經盡力，加上契約的免責條款，因此社區與車主的2700餘萬元求償駁回；至於有名住戶在暴雨時搭電梯要去B3查看，卻因電梯損壞受困一個多小時，法官則認為，保全知悉B3淹水可能導致電梯故障，但疏於注意關閉電梯或提醒住戶勿搭乘，涉有疏失，因此判決要賠受困住戶12萬精神慰撫金。全案還可上訴。

社區住宅大樓最怕豪大雨水淹地下室，除了財損之外，清理也相當麻煩，圖為示意圖，與本新聞事件無關。本報資料照片
社區住宅大樓最怕豪大雨水淹地下室，除了財損之外，清理也相當麻煩，圖為示意圖，與本新聞事件無關。本報資料照片

保全 住戶 淹水

