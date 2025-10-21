快訊

豐原山區騎車閃避流浪貓墜6公尺山谷 豐原警、消搶救脫困

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子日前騎機車行經豐原區南陽路綠山巷時，疑為閃避突然竄出的流浪貓，失控跌落約6公尺深山谷，附近住戶及時發現通報，警方與消防人員趕抵後合力進行救援，歷時約30分鐘順利將男騎士救起，他意識清醒，僅腿部輕微扭傷，送醫治療後無生命危險。

豐原警分局豐東派出所副所長張葉強、警員涂育萱本月17日晚上10時5分接獲民眾報案指稱，南陽路綠山巷路旁有機車倒地，疑似騎士不慎墜落山谷，急需協助。

警方抵達，循著微弱求救聲判定大概位置，涂員先下切到谷底確認傷者狀況，副所長緊隨其後，發現28歲謝姓男子意識清楚，僅手腳有輕微擦挫傷，無立即生命危險。確認謝男安全無虞後，員警一邊安撫其情緒，一邊在樹叢中協助尋找遺落的財物。

現場地勢陡峭、救援困難，消防人員到場後架設長梯下谷支援，歷經約半小時，將謝男安全救起。謝男向警方表示，當時騎車路過當地，為了閃避突然竄出的流浪貓，致車輛失控，對警消即時到場、協助脫困深表感謝。

豐東派出所長廖俊強提醒用路人，若發現有流浪犬貓在道路上出沒影響行車安全，可撥打1999市民服務專線通報，由相關單位協助友善捕捉與妥善安置，才能共同維護交通安全，降低突發交通事故發生風險。

一名男子騎機車行經豐原區南陽路綠山巷時，疑因閃避突然竄出的流浪貓，失控跌落約6公尺深的山谷，警、消合力救援。圖／警方提供
一名男子騎機車行經豐原區南陽路綠山巷時，疑因閃避突然竄出的流浪貓，失控跌落約6公尺深的山谷，警、消合力救援。圖／警方提供

豐原 失控

