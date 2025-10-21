嘉市公寓大樓深夜火警 緊急疏散18人、救出6人無人傷亡

昨天深夜11時17分嘉義市西區永福三街、大統路口傳火警，嘉市消防局派遣4分隊17車44人趕往馳援，緊急疏散18人，並及時救出6人，幸好沒有人員傷亡，火警發原因調查中。

市消防局20日深夜11時17獲報永福三街一處公寓大樓3樓火警，立即派遣第一、德安、湖內分隊先後抵達現場，發現火舌從3樓竄出，立即布水線搶救。也加派雲梯車加入搶救行列。

火勢延燒至大統路3樓火警，但也順勢於11時40分控制，消防救護人員疏散18名住戶，利用雲梯車於4樓將3大3小共6人救出。

現場指揮官一大隊長李嘉霖表示，第一波人員到場時發現濃煙從3樓竄出，立即通報支援，也疏散住戶，4樓有3大3小人員待救，利用雲梯車將人員救下來，協助周邊住戶暫時關門自救，也於3樓布水線灌救，及時控制火勢，沒有人員受傷。