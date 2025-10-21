聽新聞
苗、竹未繫繩狗釀攻擊事件 依法究辦

聯合報／ 記者范榮達黃羿馨／連線報導

一名婦人日前帶著3名女童在苗栗縣三義鄉突遭未繫繩的黑狗攻擊，3歲與9歲女童頭部、肩膀，及手、腳多處咬傷。圖／取自臉書「我是三義人」
苗栗縣三義鄉日前發生女童遭到民宅未繫繩的黑狗攻擊事件，3歲、9歲女童頭部與四肢多處遭咬傷，新竹縣一名女子前天牽著自家阿拉斯加犬散步，愛犬也遭未繫牽繩的比特犬攻擊受傷，2地動保單位皆依動保法究辦。律師提醒，飼主未適當管束毛小孩，會有刑、民事責任。

1名女遊客10月11日帶著3名小孩到三義參加木雕節活動，在木雕街徒步經過民宅時，遭到有飼主的黑狗攻擊，3歲、9歲女童身體多處受傷流血，由於雙方仍在協調，傷者尚未向飼主提告。

苗栗縣動物保護防疫所獲報稽查，循線找到飼主，對方聲稱黑狗平日在山上，事發當天跟著他到出租給房客的店面，沒想到黑狗會攻擊女童，他非常抱歉，也去醫院探視女童。動防所說，黑狗未繫繩也無晶片，依動保法規定，經勸導拒不改善，最高可處1萬5千元罰鍰，將依法處置追蹤。

模特兒「栗子」前天上午牽著自家阿拉斯加犬，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成愛犬10公分撕裂傷。圖／取自臉書「竹北人有事嗎」
無獨有偶，模特兒「栗子」前天牽著愛犬「悶悶」外出，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄，遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。受害飼主擔心比特犬如不定時炸彈，恐再有攻擊。

新竹縣動保所指出，該隻比特犬外出未有適當防護措施，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並要求飼主加強管理。另，縣內辦理寵物登記的比特犬共70隻，若未辦理寵登，最高可罰25萬元。

針對有主犬未繫繩屢傳傷人、犬事件，律師張文傑說，飼主應將所豢養犬隻以狗繩、鏈條繫住，或加戴口罩牽引，並妥適控制行向動作，否則恐面臨過失傷害罪刑責、損害賠償責任，受害者可請求醫療、看護、精神慰撫金，如有工作損失也可請求。

