豪雨土石崩 台2線2車被砸中

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

羅東高中風雨走廊淹水，有學生擔心球鞋泡湯，脫掉鞋襪擰在手上，赤腳走在校園。圖／學校提供
羅東高中風雨走廊淹水，有學生擔心球鞋泡湯，脫掉鞋襪擰在手上，赤腳走在校園。圖／學校提供
豪雨狂炸宜蘭、雙北、基隆等地，民眾驚呼「根本像颱風」，許多街道積淹水。台2線82.4公里處昨晚疑因豪雨土石崩，落石相繼砸中曳引車、大貨車，一度造成道路中斷封閉，宜蘭、新北有車輛受困。

前天新北雨幾乎下了整夜，深坑區深南路一度變河道，中和興南路民宅積水淹入，曾深達腳踝，民眾哀號「整夜不用睡了」。昨天新北汐止、北市文山及南港一帶雨勢也很驚人，伴隨陣陣強風，雨傘根本撐不住。

宜蘭頭城鎮昨大豪雨，頭城鎮外澳接天宮附近道路淹水，有轎車行經地下道時一度受困。圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」
宜蘭頭城鎮昨大豪雨，頭城鎮外澳接天宮附近道路淹水，有轎車行經地下道時一度受困。圖／翻攝臉書「宜蘭知識+」
羅東高中豪雨成災，風雨走廊積水，最深約30公分，有人索性脫掉赤腳走路。宜蘭縣頭城鎮外澳接天宮附近道路昨上午也淹水，轎車行經地下道時受困，半個車身高遭淹沒，駕駛倉皇逃出，泥水灌入車內。

桃園市也降下豪雨，上班課尖峰時刻多處路段大塞車，民眾嘆「用走的還比較快」。沿海地區降雨量尤其驚人，蘆竹區海湖地區的南崁舊溪一度溢堤，周邊道路及運動場地水深達數十公分，部分車輛受困水中。

彰化鹿港鎮昨迎來強勁風勢，部分路段如東石路一帶「風沙飛舞」，機車騎士在飛沙中穿梭。鹿港一處建案鷹架因強風倒塌，還好當時無人經過，未造成傷亡。

落石 豪雨

