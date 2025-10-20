東北角雨下不停！台2線落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。

台2線指標82.4公里的路旁山壁，今晚近9時有石塊崩落路面時，59歲吳姓男子駕駛營業曳引貨車，沿路由宜蘭往基隆方向行駛，發現車子被落石擊中，前方道路受阻停車，還好人未受傷。

過沒多久，56歲謝姓男子駕駛營業大貨車，由基隆往宜蘭方向行駛，行經這處路段也被落石擊中，車輛受損，謝男也未受傷。

落石和事故車輛造成台2線交通中斷，新北市瑞芳警方獲報，派員前往現場進行交通管制，並通報交控中心及警廣電台，提醒用路人改道或配合管制，小心駕駛。公路局基隆工務段也聯繫廠商，前往現場清理落石。

東北角雨勢下不停，台2線濱海公路南雅路段的山壁，今晚發生落石，雙向各有一輛大貨車被擊中，幸好兩名司機都未受傷，驚險逃生。記者邱瑞杰／翻攝
相關新聞

嘉縣大林鎮2機車車禍 3人受傷1命危

今天晚上嘉義縣大林鎮傳2輛機車車禍，縣消防局據報到場有3名傷者，協助送醫，當中1名年約6旬女性呈現OHCA （到院前心肺...

汽車左轉撞行人！陪傷者上救護車後「做1事」 駕駛下場慘了

桃園市10月18日上午7時40分許，一輛自小客車沿中壢區吉林二路31巷左轉松江南路往吉林路方向時，與行經行人穿越道之行人32歲潔女發生交通事故，致使潔女受有多處擦挫傷。但該自小客車駕駛陪同潔女搭上救護車後，未等待中壢警分局員警到場即離開，警方表示，已掌握駕駛身分，待通知到案後依肇事逃逸罪嫌依法偵辦。

台東21歲男持菜刀抱男嬰與母親對峙 警安撫情緒化解危機

台東縣成功鎮21歲羅姓男子與家人發生口角，爭執過程竟抱著自己兒子、手持菜刀與母親對峙，羅男因情緒失控一度以菜刀劃傷自己的...

國1機場系統路段3車連環撞 23歲駕駛輕傷送醫

桃園市今(20)日上午10時5分許，一名23歲的李姓男子駕駛自小客貨車行經國道1號北向51.2公里機場系統路段，疑似未保持安全距離，撞擊前車後與左側高乘載車道由37歲陳姓男子駕駛的營大客車發生碰撞而肇事，所幸各車駕駛均有依規定繫上安全帶，僅李男身體擦挫傷送醫診治，各駕駛酒測值皆為零，事故於11時1分排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警民合作共築治安防線 刑事局獲贈透明LED電視牆、墨寶

為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與識詐意識，刑事警察局近日獲得社會各界大力支持，天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆，以及知名書畫大師李轂摩致贈墨寶，透過不同形式，共同助力維護治安工作，展現警民合作的力量。

