汽車左轉撞行人！陪傷者上救護車後「做1事」 駕駛下場慘了

事故導致潔女受有多處擦挫傷。圖：截自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

桃園市10月18日上午7時40分許，一輛自小客車沿中壢區吉林二路31巷左轉松江南路往吉林路方向時，與行經行人穿越道之行人32歲潔女發生交通事故，致使潔女受有多處擦挫傷。但該自小客車駕駛陪同潔女搭上救護車後，未等待中壢警分局員警到場即離開，警方表示，已掌握駕駛身分，待通知到案後依肇事逃逸罪嫌依法偵辦。

汽車駕駛人行近行人穿越道不禮讓行，進而造成行人傷亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。圖：截自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台

中壢分局長林鼎泰強調，駕駛人行經路口時應減速慢行並禮讓行人優先通行，轉彎前務必確認車前、兩側及盲區狀況，確保安全後再通過。依《道路交通管理處罰條例》第44條規定，汽車駕駛人行近行人穿越道不禮讓行，進而造成行人傷亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰。另外，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，更將面臨刑事責任。

林鼎泰也提醒駕駛人，發生交通事故應留在現場並報警處理，如有逃逸行為，除需承擔刑事責任外，亦會面臨吊扣駕照及高額罰鍰。行人亦應遵守交通規則，走斑馬線、注意來車動向，維護用路安全。

