台東21歲男持菜刀抱男嬰與母親對峙 警安撫情緒化解危機
台東縣成功鎮21歲羅姓男子與家人發生口角，爭執過程竟抱著自己兒子、手持菜刀與母親對峙，羅男因情緒失控一度以菜刀劃傷自己的額頭，警方獲報後介入調解，設法安撫羅母情緒及勸說羅男放下菜刀，最後成功隔開兩人，化解衝突。
成功鎮羅姓住家昨天傳出咆哮聲音驚動左鄰右舍，羅男與母親因細故發生口角，雙方激烈爭吵，衝突過程中，羅男抱著男嬰，手持菜刀與母親對峙，情緒激動萬分，甚至拿刀子劃傷自己，旁人見狀急忙報警。
新豐派出所警員巴耀宗率先抵達現場，見狀通報請求其他同事支援。所長潘鳳全率警員陳思瑋、劉鈺淇前往現場，分工安撫雙方情緒。所幸經過警方耐心開導，羅男情緒逐漸冷靜下來，最後放下刀子結束對峙，警方急忙通報救護車將羅男送醫治療。
據了解，羅男疑因不滿母親輕信友人言語發生爭執，衝突中也劃傷自己額頭，經初步包紮後無大礙，羅母與男嬰均未受傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言