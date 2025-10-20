台東21歲男持菜刀抱男嬰與母親對峙 警安撫情緒化解危機

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導

台東縣成功鎮21歲羅姓男子與家人發生口角，爭執過程竟抱著自己兒子、手持菜刀與母親對峙，羅男因情緒失控一度以菜刀劃傷自己的額頭，警方獲報後介入調解，設法安撫羅母情緒及勸說羅男放下菜刀，最後成功隔開兩人，化解衝突。

成功鎮羅姓住家昨天傳出咆哮聲音驚動左鄰右舍，羅男與母親因細故發生口角，雙方激烈爭吵，衝突過程中，羅男抱著男嬰，手持菜刀與母親對峙，情緒激動萬分，甚至拿刀子劃傷自己，旁人見狀急忙報警。

新豐派出所警員巴耀宗率先抵達現場，見狀通報請求其他同事支援。所長潘鳳全率警員陳思瑋、劉鈺淇前往現場，分工安撫雙方情緒。所幸經過警方耐心開導，羅男情緒逐漸冷靜下來，最後放下刀子結束對峙，警方急忙通報救護車將羅男送醫治療。

據了解，羅男疑因不滿母親輕信友人言語發生爭執，衝突中也劃傷自己額頭，經初步包紮後無大礙，羅母與男嬰均未受傷。

台東成功鎮羅姓住家發生家人衝突，21歲父親抱著男嬰與母親對峙，所幸員警到場化解衝突，羅男送醫治療。圖／讀者提供
台東成功鎮羅姓住家發生家人衝突，21歲父親抱著男嬰與母親對峙，所幸員警到場化解衝突，羅男送醫治療。圖／讀者提供

情緒 母親 成功

