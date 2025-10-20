雲二監首辦照服員訓練班 16收容人全過檢定獲證照

法務部矯正署雲林第二監獄為協助收容人習得一技之長，並配合政府長照政策，今年首辦「照顧服務員職業訓練班」，16名學員參訓全數通過技能檢定，今天舉行結業典禮。

雲林第二監獄今天發布新聞稿表示，照顧服務員訓練課程由雲林基督教醫院專業講師授課，為使學員能在監內完成技能檢定，同步推動「技能檢定場地建置計畫」，並正式取得勞動部勞動力發展署技能檢定中心頒發的「評鑑合格證書」，成為全國少數具備照顧服務員檢定資格的監所。

此外，在法務部矯正署協助下，雲二監成功爭取國際扶輪社捐贈多項照顧服務員訓練與檢定用教學模型，充實教學設備，提升學習品質，使學員們深刻感受到「改變不是孤單的旅程」，推升學員重新站起的力量。

雲林第二監獄說明，16名學員從今年5月開始上相關課程、實習，在10月時參加鑑定，全數通過，今天舉行結業典禮。

法務部矯正署主任秘書蘇維闊，今天參與結業典禮致詞說，肯定雲林第二監獄在資源有限情況下，整合外部力量，讓技能訓練更加貼近社會需求，並轉化為復歸社會的助力。

雲林第二監獄表示，特別感謝雲林基督教醫院、崇仁醫護管理專科學校的醫療協助與桃園福興扶輪社善心捐贈；未來將持續推動多元職能訓練課程，結合教育、醫療與民間力量，讓每一名願意改變的收容人，都有機會在學習中找到自己的光，照亮嶄新的人生道路。