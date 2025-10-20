自小客貨車疑似未保持安全距離，撞擊前車後與左側高乘載車道營大客車發生碰撞而肇事。圖：讀者提供

桃園市今(20)日上午10時5分許，一名23歲的李姓男子駕駛自小客貨車行經國道1號北向51.2公里機場系統路段，疑似未保持安全距離，撞擊前車後與左側高乘載車道由37歲陳姓男子駕駛的營大客車發生碰撞而肇事，所幸各車駕駛均有依規定繫上安全帶，僅李男身體擦挫傷送醫診治，各駕駛酒測值皆為零，事故於11時1分排除恢復通車，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

警消到場後將李男送中壢天成醫院，經醫師診治後無大礙。圖：讀者提供

國道警方說明，今日上午接獲通報，國道1號北向51.2公里有3部車事故，現場1人受輕傷，立刻調派巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往，警消到場後將李男送中壢天成醫院，經醫師診治後無大礙。

國道警方呼籲用路人，應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1機場系統路段3車連環撞！23歲駕駛輕傷送醫