刑事警察局近日獲得社會各界大力支持，透過不同形式，共同助力維護治安工作。圖：刑事局提供

為強化犯罪預防宣導，擴大民眾法治教育與識詐意識，刑事警察局近日獲得社會各界大力支持，天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆，以及知名書畫大師李轂摩致贈墨寶，透過不同形式，共同助力維護治安工作，展現警民合作的力量。

DSC 0531
天河教育基金會慷慨捐贈透明LED電視牆。圖：刑事局提供

此次由天河教育基金會捐贈的透明LED電視牆，設置於台北市忠孝東路、鄰近大巨蛋之交通要道，該處人潮眾多、車流密集，是極為重要的地標區域。該電視牆將播放刑事局最新拍攝的犯罪預防宣導短片，涵蓋防詐騙、反毒品、科技犯罪防制等重點，藉由高能見度的播放效果，將治安資訊直接傳遞給每日經過的廣大市民，提升全民防制犯罪的警覺與能力。這不僅體現企業對社會責任的積極回應，也進一步強化警政單位與民間資源的合作關係。

同時，著名書畫大師李轂摩亦特別致贈墨寶「除暴安良」予刑事局，作品設置於刑事警察發展館，與警政史料展示相互輝映。墨寶意涵深遠，展現正氣浩然之精神，成為發展館中極具文化象徵的亮點。

刑事局表示，打擊犯罪與維護社會安定，需要全體國人共同參與。此次天河教育基金會捐贈電視牆，協助治安宣導更加廣泛深入，結合藝文界墨寶的文化意涵，讓警政工作不僅止於專業偵查，更融入社會關懷與人文價值。警民協力不僅能有效提升犯罪防制效能，也能進一步凝聚社會信任與支持。

刑事局提到，未來將持續深化與各界的合作，透過科技應用、文化力量與多元資源整合，持續推動犯罪預防工作，讓全民在日常生活中能獲取最即時、最有效的防制資訊，共同打造安全、安定的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：警民合作共築治安防線！刑事局獲贈透明LED電視牆、墨寶

