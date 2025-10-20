苗栗三義黑狗咬傷2女童行政罰暫免 律師：刑、民事責任難逃

苗栗縣三義鄉街頭10月11日發生未繫繩的黑狗攻擊3歲、9歲女童，頭、頭部、肩膀，及手、腳多處受傷流血，苗栗縣動物保護防疫所稽查勸導，暫時沒有開罰，不過，律師表示飼主的刑事過失傷害罪嫌、民事賠償的責任難逃。

一名婦人10月11日帶著3歲、6歲、9歲女兒參加三義木雕節活動，上午10點56分在木雕博物館旁廣聲新城木雕街，一隻黑狗突然攻擊，咬傷頭部、肩膀，及手、腳多處，鄰居目擊血流很多，覺得很恐怖，臉書公開社團「我是三義人」PO出傷勢，讓人看了心疼，警方當天下午2點多接獲報案，目前雙方仍在協調，尚未對飼主提出告訴。

動防所根據臉書貼文，18日派員稽查，飼主聲稱黑狗平日在山上，事發當天跟著他到出租給房客的店面，他借用廁所，沒想到黑狗會攻擊女童，他非常抱歉，也去醫院探視女童。

動防所查出，黑狗並沒有繫繩，依動物保護法、動物保護自治條例規定，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，未使用牽繩、透氣口罩或其他適當防護措施，經勸導拒不改善，可處3000元至1萬5000千元罰鍰，並令其限期改善；屆期不改善者，得按次處罰。

動防所當場勸導，飼主也表示會改善，動防所另註記會咬人，有攻擊傾向，下次如果疏縱，可以加重處罰1萬5000元至7萬5000元，另，黑狗也未植入晶片，動防所限期改善，否則將處以3000元至1萬5000元罰鍰，動防所將持續追蹤。

律師張文傑指出，過失傷害罪規定對於犯罪結果之發生，法律上有防止義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同，飼主對於其所飼養之犬類，除應善盡照護看管之義務外，鑒於犬類可能突發之反應，自應注意防止而避免造成人員之受傷，應將所豢養犬隻以狗繩、鏈條繫住，或加戴口罩牽引，並妥適控制行向動作，以防脫免束縛或有突發動作造成他人危險，也是飼主須履行注意義務。