嘉義大埔青雲瀑布發生落水 檢警相驗確認男子意外溺斃

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義大埔鄉青雲瀑布昨天下午發生溺水意外，一名22歲葉姓男子不慎滑落溪谷，嘉義縣消防局獲報後動員多名人員及救生艇展開搜尋，於傍晚尋獲落水男子並送醫搶救，仍宣告不治。今天上午檢警相驗，確認死因為生前落水導致溺水窒息，屬意外身亡。

檢警調查，昨天下午約2時許，葉姓男子與3名友人相約至大埔鄉青雲瀑布遊玩戲水，不料失足滑落溪谷。同行友人見狀立即撥打119報案求援。嘉義縣消防局獲報後，立即出動各式消防車6輛、IRB救生艇1艇，派遣消防人員8名與義消4名投入搜救行動。

救難人員在溪谷沿線展開搜索，歷時近3小時後，於傍晚4時55分尋獲葉男，當時已呈現OHCA（到院前無生命跡象），救護人員立即實施急救並送往大埔醫療站急救，仍宣告不治。

嘉義地檢署檢察官今天會同法醫進行相驗，結果顯示死者為生前落水造成溺水窒息死亡，初判為不慎落水意外溺斃。

嘉義縣消防局呼籲，青雲瀑布地勢陡峭、水流湍急，且近期午後常有降雨，溪水暴漲風險高，民眾切勿進入設有「禁止游泳」「水深危險」標誌之區域戲水，以免發生不幸。消防局也提醒山區戲水應注意天候變化與自身安全，避免悲劇重演。

嘉義縣大埔青雲瀑布傳溺水，年輕男子經搶救送醫仍不治死亡，今檢警相驗為意外溺斃。圖／資料照片
嘉義縣大埔青雲瀑布傳溺水，年輕男子經搶救送醫仍不治死亡，今檢警相驗為意外溺斃。圖／資料照片

