新北瑞芳台62線砂石車側翻 下午2時恢復通行

中央社／ 新北20日電

梁姓男子今天上午駕駛砂石車，行經新北市瑞芳區台62線時不慎側翻，車斗內的砂石散落至路面，僅剩外線可供通行；現場於下午2時排除，恢復通車。

梁男（67歲）於上午10時許，駕駛砂石車沿台62線瑞芳往基隆方向，行經12.3公里處時不慎翻覆，砂石散落至路面，梁男身上沒有明顯外傷，同行乘客謝女（61歲）則有輕微擦挫傷，2人均送至台灣礦工醫院檢查。

事故發生後，新北市警局瑞芳分局調派交通分隊及民間緩撞車，前往現場實施交通管制，並請派出所警員針對台62線一坑路等匝道實施管制，引導車輛改道行駛台2丁線。

由於肇事砂石車占用內線車道，現場僅剩外線車道可供通行，一度造成回堵，相關單位出動鏟裝車，協助清理路面砂石，現場於下午2時排除，恢復正常通行；確切肇事原因，有待警方後續調查。

