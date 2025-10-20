彰化婦跌圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 夫恢復心跳、妻送醫不治

彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，兩人被救起時都命危，經搶救已恢復血壓心跳，但妻子仍送醫不治。

消防局表示，上午9時43分接獲通報，指稱有兩人落水，彰化、東區及第一大隊等分隊隨即派出人員與救生裝備前往，抵達後，消防人員立刻利用繩索與救生圈下水施救，順利將兩人拉上岸邊。

救護人員將兩人救起後，發現均已無生命徵象，立即實施急救並分別送往彰基醫院及秀傳醫院搶救，送到彰基醫學中心的妻子，經急診團隊緊急插管並施予強心劑等積極救治，仍回天乏術，在中午12時左右宣告不治。丈夫送到秀傳醫院後，搶救後恢復血壓心跳，目前送加護病房持續觀察治療。