女模散步愛犬慘遭比特犬咬出10公分傷口 闖禍飼主慘了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。動保所表示，該犬隻外出未採取適當防護措施，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並要求飼主加強管理。

栗子發文指出，她昨天散步到一半，就看到一隻虎斑色沒牽繩的狗出現在旁邊，都還來不及反應就已經咬上「悶悶」，她一直大喊著「誰家的狗」，幸好2名勇敢的男子出現，才成功讓狗離開。

栗子也提到，後來鄰居打電話給飼主，飼主才姍姍來遲。警方獲報到場處理，動保所昨則沒上班，她趕緊將愛犬送醫，院方檢查發現約有10公分傷口需要清創縫合，「當下那個心疼真的不是用文字可以形容！」

栗子心疼的說，她把「悶悶」看的比自己還要重要，卻因為比特犬飼主無端受罪。事後她告知對方飼主醫療費，對方一直質疑我們找了什麼醫院，為什麼費用這麼高？講了大概10幾分鐘，實在無法溝通，最終決定等動保介入，也擔心那隻比特犬就像一顆不定時炸彈，不知道什麼時候還會再跑出來。

新竹縣動保所表示，接獲通報後，已立即派員瞭解情形，並依動物保護法相關規定處理。經調查已掌握行為人，經初步了解，涉事犬隻確為外出未採取適當防護措施，依動保法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並要求飼主加強管理，至於其他是否有登記、節育及疏縱情事將釐清後依法辦理。

新竹縣動保所指出，比特犬這類具攻擊性寵物，在發生咬人、或咬傷其他犬貓導致死亡的狀況下，動保所才能依法沒入，所以針對肇禍的比特犬，動保所目前仍只能依法勸導，加強狗主對比特犬飼育上的法律常識。

新竹縣動保所表示，目前竹縣有辦登記的比特犬共70隻，今天下午將實地稽查釀禍的比特犬是否有辦理寵物登記及犬隻的來源。若未辦理寵物登記將裁罰5萬元以上、25萬元以下。

模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。圖／取自臉書竹北人有事嗎
模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。圖／取自臉書竹北人有事嗎
模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。圖／取自臉書竹北人有事嗎
模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。圖／取自臉書竹北人有事嗎

