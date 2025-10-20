女模散步愛犬慘遭比特犬咬出10公分傷口 闖禍飼主慘了

模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成10公分撕裂傷。動保所表示，該犬隻外出未採取適當防護措施，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並要求飼主加強管理。

栗子發文指出，她昨天散步到一半，就看到一隻虎斑色沒牽繩的狗出現在旁邊，都還來不及反應就已經咬上「悶悶」，她一直大喊著「誰家的狗」，幸好2名勇敢的男子出現，才成功讓狗離開。

栗子也提到，後來鄰居打電話給飼主，飼主才姍姍來遲。警方獲報到場處理，動保所昨則沒上班，她趕緊將愛犬送醫，院方檢查發現約有10公分傷口需要清創縫合，「當下那個心疼真的不是用文字可以形容！」

栗子心疼的說，她把「悶悶」看的比自己還要重要，卻因為比特犬飼主無端受罪。事後她告知對方飼主醫療費，對方一直質疑我們找了什麼醫院，為什麼費用這麼高？講了大概10幾分鐘，實在無法溝通，最終決定等動保介入，也擔心那隻比特犬就像一顆不定時炸彈，不知道什麼時候還會再跑出來。

新竹縣動保所表示，接獲通報後，已立即派員瞭解情形，並依動物保護法相關規定處理。經調查已掌握行為人，經初步了解，涉事犬隻確為外出未採取適當防護措施，依動保法可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，並要求飼主加強管理，至於其他是否有登記、節育及疏縱情事將釐清後依法辦理。

新竹縣動保所指出，比特犬這類具攻擊性寵物，在發生咬人、或咬傷其他犬貓導致死亡的狀況下，動保所才能依法沒入，所以針對肇禍的比特犬，動保所目前仍只能依法勸導，加強狗主對比特犬飼育上的法律常識。