驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷，警方介入確認陳男酒測值為0，正持續釐清肇事原因及肇責，全案將依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，72歲陳男今早10時許駕駛黑色轎車沿酒泉街西往東方向直行，75歲黃男騎乘機車載送70歲蔡姓妻子從對向左轉迪化街二段，陳男車輛從黃男機車右側撞上，黃男倒地不起、當場失去呼吸心跳，蔡女則受輕傷、意識清醒，陳男無傷。

救護人員將黃、蔡2人送醫後，黃男因頭部、腿部重創，於上午11時許不治身亡，蔡女無大礙。警方介入確認陳男酒測值為0，後續報請檢方相驗釐清黃男死因，同時調查釐清案發原因及肇事責任，將依過失致死罪嫌送辦陳男。

陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷。圖／讀者提供
陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷。圖／讀者提供
陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷。圖／讀者提供
陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷。圖／讀者提供

過失致死 車禍 機車騎士

