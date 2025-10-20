驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治
陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷，警方介入確認陳男酒測值為0，正持續釐清肇事原因及肇責，全案將依過失致死罪嫌送辦。
警方調查，72歲陳男今早10時許駕駛黑色轎車沿酒泉街西往東方向直行，75歲黃男騎乘機車載送70歲蔡姓妻子從對向左轉迪化街二段，陳男車輛從黃男機車右側撞上，黃男倒地不起、當場失去呼吸心跳，蔡女則受輕傷、意識清醒，陳男無傷。
救護人員將黃、蔡2人送醫後，黃男因頭部、腿部重創，於上午11時許不治身亡，蔡女無大礙。警方介入確認陳男酒測值為0，後續報請檢方相驗釐清黃男死因，同時調查釐清案發原因及肇事責任，將依過失致死罪嫌送辦陳男。
