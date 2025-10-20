快訊

獨／恭喜！親友含淚見證 Lulu登記嫁給陳漢典

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

聽新聞
0:00 / 0:00

砂石車在快速道路失控 撞毀隔音牆後翻覆 砂石布滿車道後方大塞車

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

梁姓男子今天駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，梁男和女乘客受輕傷送醫。砂石車翻覆後，車斗內大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。警方在多處匝道管制車輛上快速道路，避免全都塞在車陣中。

新北市瑞芳警、消今天上午10時50分都接獲報案，台62線西線瑞芳往基隆方向指標12.3公里處發生事故，1輛砂石車翻覆在車道上，車斗內的砂石散落車道，影響車輛通行。

警方到場時，看到砂石車側翻後，斜躺在兩線車道上，後方車輛緩慢從滿是砂石的外側車道，靠外側路肩一側緩慢前進。

據了解，67歲梁男開車行經事故路段，偏離車道衝撞道路右側護欄和隔音牆後，整輛車失控往前滑行，最後翻覆。梁男和61歲謝姓女乘客只受輕傷，自脫困下車，由消防人員送往醫院治療。

瑞芳分局表示，事故現場由交通分隊警力及民間緩撞車協助交通管制，並調派瑞芳、大寮、四腳亭及瑞濱派出所員警，在台62線一坑路、傑魚坑路、瑞濱及四腳亭坑路匝道，管制平面道路車輛上快速道路，引導改道行駛台2丁線，減經台62線西向交通負荷。

梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝
梁男今駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。記者邱瑞杰／翻攝

車道 砂石 瑞芳 失控 交通管制

延伸閱讀

影／陽光好刺眼！台62線基隆段2砂石車追撞 1送醫

影／驚險翻車畫面曝光 沙鹿向上路砂石車翻車波及4轎車

又發生車禍！ 台中沙鹿向上路長下坡路段砂石車翻車 全線車道封閉

高雄美濃又爆盜採天坑 汙染水源地檢聲押4人獲准

相關新聞

砂石車在快速道路失控 撞毀隔音牆後翻覆 砂石布滿車道後方大塞車

梁姓男子今天駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，梁男和女乘客受輕傷送醫。砂石車翻覆後，車...

彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命

彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，發現兩...

北市汽機車事故相關人均「7字頭」 騎士倒地ohca送醫不治

北市今早大雨，陳男駕駛轎車沿大同區酒泉街直行時，碰撞對向左轉的機車，騎士黃男倒地送醫不治，機車乘客蔡女受輕傷送醫後無大礙...

驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治

陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷，警方介...

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員獲報到場採用繩索下降，順利救援...

影／巡邏警攔查機車女乘客未戴安全帽 騎士傳酒味一查還無照駕駛

50多歲陳姓男子昨天下午4時許酒後騎車行經台南市南區新興路，後座乘客王姓女子還沒有戴安全帽，遭轄區第六警分局鹽埕派出所巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。