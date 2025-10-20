砂石車在快速道路失控 撞毀隔音牆後翻覆 砂石布滿車道後方大塞車

梁姓男子今天駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，梁男和女乘客受輕傷送醫。砂石車翻覆後，車斗內大量沙石散落在車道上，造成車流回堵。警方在多處匝道管制車輛上快速道路，避免全都塞在車陣中。

新北市瑞芳警、消今天上午10時50分都接獲報案，台62線西線瑞芳往基隆方向指標12.3公里處發生事故，1輛砂石車翻覆在車道上，車斗內的砂石散落車道，影響車輛通行。

警方到場時，看到砂石車側翻後，斜躺在兩線車道上，後方車輛緩慢從滿是砂石的外側車道，靠外側路肩一側緩慢前進。

據了解，67歲梁男開車行經事故路段，偏離車道衝撞道路右側護欄和隔音牆後，整輛車失控往前滑行，最後翻覆。梁男和61歲謝姓女乘客只受輕傷，自脫困下車，由消防人員送往醫院治療。