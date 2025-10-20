聽新聞
北市汽機車事故相關人均「7字頭」 騎士倒地ohca送醫不治
北市今早大雨，陳男駕駛轎車沿大同區酒泉街直行時，碰撞對向左轉的機車，騎士黃男倒地送醫不治，機車乘客蔡女受輕傷送醫後無大礙，警方初步確認陳男酒測值為0，將相驗釐清死因及肇責。
台北市消防局表示，今早10時8分獲報，酒泉街148號處有汽機車事故，救護人員到場發現，年約70歲男子已無呼吸心跳，年約70歲女子則受輕傷、意識清醒，分別送醫治療。
警方初查，72歲陳男駕駛黑色轎車沿酒泉街西往東方向直行，75歲黃男騎乘機車載送70歲蔡女從對向左轉，兩車碰撞後，黃男、蔡女倒地，黃男經送往馬偕醫院搶救後，仍於上午11時許不治身亡，蔡女無生命危險，陳男則無傷。
據悉，陳男酒測值為0，黃男因手術酒測值待查。陳男初步指稱自己駕車直行酒泉街外側車道，案發時左側有其他車輛，黃男車輛突然冒出，閃避不及而碰撞。
警方表示，全案後續將報請檢方相驗釐清黃男死因，同時調查釐清案發原因及肇事責任，將依過失致死罪嫌送辦陳男。
