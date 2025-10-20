桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員獲報到場採用繩索下降，順利救援，而男子胸腹部疼痛、大腿疑似骨折，所幸意識清楚無大礙，警消合力將人搬運至路面後送醫治療。

桃園市消防局勤務指揮中心昨下午1時32分接獲報案，於復興區華陵里上巴陵哈凱農路有民眾不慎摔落約15公尺邊坡處。立即派遣第四大隊巴陵分隊3車及5名消防人員前往救援。

消防人員於下午2時09分抵達現場，發現傷者掉落距離路面約15公尺處，因地形陡峭不易靠近，為確保救援安全採用繩索下降；救援人員於下午2時43分接觸患者，傷者為一名約40歲男性，意識清楚，胸腹部疼痛，大腿疑似骨折，頭部撕裂傷。

消防人員現場進行固定包紮，隨後以SKED擔架搭配繩索拖拉至路面，經過現場消防及警察的努力下，於下午3時36分順利將患者抬運至路面，後由救護車送往國軍桃園總醫院救治。