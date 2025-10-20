快訊

獨／恭喜！親友含淚見證 Lulu登記嫁給陳漢典

羅浮宮世紀劫案搶匪身影曝光！法媒疑外國團夥犯案 「離奇且大膽」

校區陣風11級！文化大學宣布下午3時起停課 明改採遠距教學

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員獲報到場採用繩索下降，順利救援，而男子胸腹部疼痛、大腿疑似骨折，所幸意識清楚無大礙，警消合力將人搬運至路面後送醫治療。

桃園市消防局勤務指揮中心昨下午1時32分接獲報案，於復興區華陵里上巴陵哈凱農路有民眾不慎摔落約15公尺邊坡處。立即派遣第四大隊巴陵分隊3車及5名消防人員前往救援。

消防人員於下午2時09分抵達現場，發現傷者掉落距離路面約15公尺處，因地形陡峭不易靠近，為確保救援安全採用繩索下降；救援人員於下午2時43分接觸患者，傷者為一名約40歲男性，意識清楚，胸腹部疼痛，大腿疑似骨折，頭部撕裂傷。

消防人員現場進行固定包紮，隨後以SKED擔架搭配繩索拖拉至路面，經過現場消防及警察的努力下，於下午3時36分順利將患者抬運至路面，後由救護車送往國軍桃園總醫院救治。

消防局第四大隊巴陵分隊長林龍井提醒，山區道路多蜿蜒陡峭，民眾於山區行進時務必留意腳步與周邊環境，避免靠近邊坡或危險地形，如遇意外應立即撥打119求助，消防人員將全力提供協助。

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員採用繩索下降救援。圖／桃園市消防局提供
桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員採用繩索下降救援。圖／桃園市消防局提供
桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子墜落邊坡，警消合力將人搬運至路面後送醫治療。圖／桃園市消防局提供
桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子墜落邊坡，警消合力將人搬運至路面後送醫治療。圖／桃園市消防局提供
桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員採用繩索下降救援。圖／桃園市消防局提供
桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員採用繩索下降救援。圖／桃園市消防局提供

消防人員 桃園 骨折

延伸閱讀

三鶯線將完工 延伸桃園八德段最快明年動工

新北豪雨釀疏洪道積水車輛受困 消防下船艇救人警急封閉越堤道

偕友遊嘉義青雲瀑布 22歲男滑落深潭救起送醫不治

影／羅東最高24層樓地標村却酒店驚傳火警 廚房電線走火迅速撲滅

相關新聞

砂石車在快速道路失控 撞毀隔音牆後翻覆 砂石布滿車道後方大塞車

梁姓男子今天駕駛砂石車行駛台62線萬瑞快速道路，失控撞上右側護欄及隔音牆後翻車，梁男和女乘客受輕傷送醫。砂石車翻覆後，車...

彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命

彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，發現兩...

北市汽機車事故相關人均「7字頭」 騎士倒地ohca送醫不治

北市今早大雨，陳男駕駛轎車沿大同區酒泉街直行時，碰撞對向左轉的機車，騎士黃男倒地送醫不治，機車乘客蔡女受輕傷送醫後無大礙...

女模散步愛犬慘遭比特犬咬出10公分傷口 闖禍飼主慘了

模特兒「栗子」昨天上午牽著自家阿拉斯加犬「悶悶」外出散步，行經新竹縣竹北市中華路某巷弄時，竟遭未繫牽繩的比特犬攻擊，造成...

驚悚畫面曝！老夫妻騎車過路下秒被撞飛 翁頭部重創送醫不治

陳姓男子今早駕駛轎車行經台北市大同區酒泉街，碰撞對向左轉的機車，導致騎士黃男頭部重創、送醫不治，乘客蔡女則受輕傷，警方介...

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員獲報到場採用繩索下降，順利救援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。