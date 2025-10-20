快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢火燙」：財庫更飽滿

李四川證實輝達落腳備案「秘密基地」曝 比T17、18更具優勢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／巡邏警攔查機車女乘客未戴安全帽 騎士傳酒味一查還無照駕駛

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

50多歲陳姓男子昨天下午4時許酒後騎車行經台南市南區新興路，後座乘客王姓女子還沒有戴安全帽，遭轄區第六警分局鹽埕派出所巡邏員警追上攔查；過程中員警聞到陳身上有濃濃酒氣，當場要求酒測，但陳拒測，且是無照駕駛，警方對陳與王女逐一開立罰單

有網友昨天下午4時許在社群媒體threads上po出台南市南區店家門口盆栽破碎的照片，表示後門巷口出現追緝場面，警察高速追捕酒駕逃犯，現場警笛聲大作、情況一度混亂，警車在追逐過程中不慎壓上店家門口盆栽，整盆當場被輾碎，目前沒有人員受傷。

第六警分局鹽埕派出所所長高世賢說明，昨天下午4時許，巡邏員警騎車發現有機車後座乘客未戴安全帽，追上攔查，過程中聞到駕駛身上帶有濃濃酒氣，以無線電請求支援酒測器；現場是有另一輛轎車開車經過，該輛車不慎壓到店家盆栽，並非警車輾碎。

警方表示，陳姓駕駛聽到警方攔查，並沒有逃跑，因此員警並沒有追逐；由於陳拒測，且沒有駕照，員警對他開出拒測、無照罰單，對後座乘客王姓女子開出未戴安全帽罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子酒後騎車，後座王姓女乘客還未戴安全帽，遭巡邏員警攔下，當場聞到陳濃濃酒味。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子酒後騎車，後座王姓女乘客還未戴安全帽，遭巡邏員警攔下，當場聞到陳濃濃酒味。記者袁志豪／翻攝

罰單 盆栽 安全帽 酒駕 台南 警車 酒測

延伸閱讀

金門傳酒駕悲劇！酒駕累犯開BMW違規超車 撞死幼兒園老師逃逸

凌晨攜毒騎車遭警攔查 台南男子被逮送辦

影／通緝犯買早餐安全帽帶沒扣...警盤查想逃撞車卡住 被壓地制伏

台中車掛註銷牌拒盤查逃逸 文心路連撞5車人溜了

相關新聞

開老闆車外出撞死過馬路婦人 車廠員工畏罪肇逃躲一天遭逮

新北市汐止區前天（18日）清晨發生死亡車禍，81歲林姓婦人凌晨4時許步行通過中興路時遭轎車撞飛，林婦倒地全身多處骨折送醫...

彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命

彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，發現兩...

影／心碎！「老公」招待旅遊未現身 女幫帶禮品返台落網才知是大麻

關務署台北關與航空警察局安檢大隊今年7月間在桃機第二航廈進行入境旅客託運行李X光儀檢勤務時，發現一件自泰國來台之X光顯像...

桃園復興男失足墜15公尺深邊坡 消防繩索下降救援送醫

桃園市復興區華陵里上巴陵昨發生一名年約40歲男子失足墜落哈凱農路旁15公尺深邊坡，消防人員獲報到場採用繩索下降，順利救援...

影／巡邏警攔查機車女乘客未戴安全帽 騎士傳酒味一查還無照駕駛

50多歲陳姓男子昨天下午4時許酒後騎車行經台南市南區新興路，後座乘客王姓女子還沒有戴安全帽，遭轄區第六警分局鹽埕派出所巡...

台61線貨車自撞 41歲男墜橋命危緊急送醫

41歲林姓男子今晨6時28分駕駛大貨車，行經台61線南下約19.2公里處時，不明原因突然自撞護欄，車頭當場斷裂，林男從高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。