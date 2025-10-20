影／巡邏警攔查機車女乘客未戴安全帽 騎士傳酒味一查還無照駕駛

50多歲陳姓男子昨天下午4時許酒後騎車行經台南市南區新興路，後座乘客王姓女子還沒有戴安全帽，遭轄區第六警分局鹽埕派出所巡邏員警追上攔查；過程中員警聞到陳身上有濃濃酒氣，當場要求酒測，但陳拒測，且是無照駕駛，警方對陳與王女逐一開立罰單。

有網友昨天下午4時許在社群媒體threads上po出台南市南區店家門口盆栽破碎的照片，表示後門巷口出現追緝場面，警察高速追捕酒駕逃犯，現場警笛聲大作、情況一度混亂，警車在追逐過程中不慎壓上店家門口盆栽，整盆當場被輾碎，目前沒有人員受傷。

第六警分局鹽埕派出所所長高世賢說明，昨天下午4時許，巡邏員警騎車發現有機車後座乘客未戴安全帽，追上攔查，過程中聞到駕駛身上帶有濃濃酒氣，以無線電請求支援酒測器；現場是有另一輛轎車開車經過，該輛車不慎壓到店家盆栽，並非警車輾碎。

警方表示，陳姓駕駛聽到警方攔查，並沒有逃跑，因此員警並沒有追逐；由於陳拒測，且沒有駕照，員警對他開出拒測、無照罰單，對後座乘客王姓女子開出未戴安全帽罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康