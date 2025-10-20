彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命
彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，發現兩人漂浮水中，情況十分危急，立即展開救援。
消防局表示，上午9時43分接獲通報，指稱有兩人落水，彰化、東區及第一大隊等分隊隨即派出人員與救生裝備前往，抵達後，消防人員立刻利用繩索與救生圈下水施救，順利將兩人拉上岸邊。
據了解，74歲沈姓婦人當時在圳溝旁，疑似腳滑跌落水中；丈夫洪姓老翁見狀跳入施救，卻因濕滑、水流，加上體力不支，兩人很快陷入險境，有人發現後立即報案，警消火速趕抵才成功救起。
兩人救起時均情況危急，救護人員現場立即搶救後分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院，院方指出，洪男恢復血壓心跳，進一步檢查，並送加護病房積極治療；沈婦仍在急救中。警方已著手釐清夫妻倆落水的確切原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言