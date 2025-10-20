彰化婦跌入圳溝丈夫跳下施救雙雙溺水 警消急搶命

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，警消獲報趕抵現場後，發現兩人漂浮水中，情況十分危急，立即展開救援。

消防局表示，上午9時43分接獲通報，指稱有兩人落水，彰化、東區及第一大隊等分隊隨即派出人員與救生裝備前往，抵達後，消防人員立刻利用繩索與救生圈下水施救，順利將兩人拉上岸邊。

據了解，74歲沈姓婦人當時在圳溝旁，疑似腳滑跌落水中；丈夫洪姓老翁見狀跳入施救，卻因濕滑、水流，加上體力不支，兩人很快陷入險境，有人發現後立即報案，警消火速趕抵才成功救起。

兩人救起時均情況危急，救護人員現場立即搶救後分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院，院方指出，洪男恢復血壓心跳，進一步檢查，並送加護病房積極治療；沈婦仍在急救中。警方已著手釐清夫妻倆落水的確切原因。

彰化市一對老夫妻上午雙雙落入洋厝排水圳，消防局出動救援。圖／彰化消防局提供
彰化市一對老夫妻上午雙雙落入洋厝排水圳，消防局出動救援。圖／彰化消防局提供
彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，消防局出動救援。圖／彰化消防局提供
彰化市環河街與林森西路口上午傳出溺水意外，一對老夫妻疑似在圳溝邊不慎失足，雙雙落入洋厝排水圳，消防局出動救援。圖／彰化消防局提供

